Врачи определили самый полезный цвет овощей: есть такие надо ежедневно

Овощи отличаются в зависимости от своего цвета по полезности. Зеленые, желтые, красные, фиолетовые или белые - какие овощи надо есть как можно чаще?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Медик утверждает, что мы должны есть больше зеленых листовых овощей, особенно темно-зеленых.
"Когда ученые исследовали питательное содержание овощей, они обнаружили интересное правило: пищевая ценность овощей тесно связана с цветом овощей", - рассказала доктор Гарсиа.
Так, в соответствии с порядком зеленого, желтого, красного, фиолетового и белого, плотность питательных веществ овощей уменьшается по очереди, среди которых темно-зеленые овощи имеют наивысшую пищевую ценность.
Фото: Нужно употреблять больше овощей, особенно темно-зеленых (pixabay)
"Темно-зеленые овощи возглавляют список пяти основных групп продуктов, созданных Министерством сельского хозяйства США для содействия здоровому питанию", - добавила медик.
В частности, ВОЗ рекомендует взрослым съедать от 300 до 500 граммов овощей в день, половину из которых должны составлять темно-зеленые овощи.
Темно-зеленые овощи содержат мало калорий и много клетчатки, а также является прекрасным источником витаминов А, С, К, витаминов группы В, фолиевой кислоты, а также минералов кальция, калия, железа и магния.
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