Зустрічаємо справжнє літо: синоптики обрадували теплим прогнозом на неділю

Погода в Україні 7 червня буде спекотною і дощовою. Синоптики попереджають про підвищення рівня тепла до +30 градусів, у східних та південних областях. При цьому на заході нашої країни, за даними фахівців з Укргідрометцентру, очікуються грозові дощі та не настільки високі показники тепла.

Синоптики попереджають про дощі з грозами у західних областях України. Як повідомляється, постраждають Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області. У Волинській, Рівненській і Тернопільській обіцяють невеликі опади протягом дня. В інших областях нашої країни – сонячна погода з мінливою хмарністю.

При цьому синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +30 градусів протягом дня. Однак по-справжньому тепла погода очікується лише в східних і південних областях, де показники термометрів піднімуться до рівня до +27... +31 градусів. У центральних областях у неділю очікується до +27... +30 градусів. При цьому найхолодніше буде у західних областях, де рівень тепла протягом дня коливатиметься в межах +24... +29 градусів.

Погода в Україні на 7 червня по областях (карта: meteo.gov.ua)

Докладний прогноз погоди в Україні на 7 червня:

Ужгород – +26... +28

Львів – +24... +26

Івано-Франківськ – +25... +27

Тернопіль – +25... +27

Чернівці – +26... +28

Хмельницький – +25... +27

Луцьк – +25... +27

Рівне – +26... +28

Житомир – +27... +29

Вінниця – +27... +29

Одеса – +25... +27

Миколаїв – +29... +31

Херсон – +29... +31

Сімферополь – +27... +29

Кропивницький – +28... +30

Черкаси – +27... +29

Чернігів – +27... +29

Суми – +26... +28

Полтава – +26... +28

Дніпро – +28... +30

Запоріжжя – +28... +30

Донецьк – +27... +29

Луганськ – +27... +29

Харків – +28... +30

Київ – +27... +29

Нагадаємо, що раніше ми писали прогноз погоди на вихідні, 6-7 червня.

Також ми повідомляли, що синоптики опублікували прогноз погоди на червень.