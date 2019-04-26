Все життя витратила: мати 44 дітей зворушила мережу

Колаж РБК-Україна

Маріам Набатанзі народила 44 дитини від одного чоловіка

Мешканка Уганди Маріам Набатанзі народила 44 дитини від одного чоловіка. Часом жінка народжувала кілька малюків відразу: тричі народилися четверняшки, чотири рази - трійнята, шість разів - близнюки. Про це інформує Mirror.

"Все своє життя я витратила на турботу про моїх дітей і роботу, намагаючись заробити хоч трохи грошей", - розповідає жінка.

Вона бралася за будь-яку роботу: була перукарем, займалася декораціями для заходів, збирала і здавала металобрухт, варила джин та продавала фітотерапевтичні засоби.

Жінка хоче дати дітям освіту, однак на даний момент це не становить можливості. Чоловік пішов, а тому діти кидають навчання, щоб хоч якось допомогти матері.

Дванадцять дітей сплять на металевих двоярусних ліжках з тонкими матрацами в одній маленькій кімнаті з брудними стінами. В інших кімнатах діти укладаються на загальні матраци, а інші сплять на брудній підлозі.

До речі, для Африки багатодітна сім'я - не рідкість. В Уганді жінки народжують у середньому 5,6 дитини. За даними Світового банку, це найвищий показник на континенті, однак сім'ю Набатанзі сусіди вважають величезною.

Нагадаємо, що багатодітна мати в Запоріжжі організувала незаконний "бізнес". Відомо, що 31-річна мешканка Дніпровського району промишляла крадіжками з лютого по березень 2019 року. На гарячому спіймали злодійку сусіди героїні, яка намагалася заховати в під'їзді черговий засіб пересування.

Ми писали, що халатність медиків під Житомиром згубила багатодітну породілля з немовлям. Попередні результати судово-медичної експертизи показали, що причиною загибелі жінки став геморагічний шок.

А також повідомляли, що під Одесою побили багатодітну матір. Нещодавно Ольга з родиною переїхала з маленької квартири в Одесі у великий будинок у Роздільній. Каже, місцеві вважають, ніби будинок для утримання 11 дітей вона отримала не заслужено і заздрість стала причиною нападу.