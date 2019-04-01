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Діти просили: багатодітна мати в Запоріжжі організувала незаконний "бізнес"

STYLERПодії    01.04.2019 - 17:01
Діти просили: багатодітна мати в Запоріжжі організувала незаконний "бізнес"
У Запоріжжі матір крала велосипеди заради дітей (колаж БРК-Україна)

Мама вирішила "побалувати" дітей чужими велосипедами

Багатодітна мати із Запоріжжя регулярно крала велосипеди у любителів активного відпочинку в місті. За свою "кар'єру" жінка встигла увести більше семи велосипедів, повідомляє місцеве видання "Vместе".

Відомо, що 31-річна мешканка Дніпровського району промишляла крадіжками з лютого по березень 2019 року. На гарячому спіймали злодійку сусіди героїні, яка намагалася заховати в під'їзді черговий засіб пересування.

Жінка розповідала сусідам, що велосипеди її дітям дарує "добрий дядечко".

Діти просили: багатодітна мати в Запоріжжі організувала незаконний &quot;бізнес&quot;

У Запоріжжі матір крала велосипеди заради дітей (фото: vmestezp.org)

Свої вчинки багатодітна мати пояснювала так: "Діти дуже просять велосипед, хочуть кататися, а грошей у мене немає. Доводиться йти на злочин, так як викрасти самим я не дозволяю, вони ще маленькі для кримінальної відповідальності".

До речі, жінці неодноразово пропонували допомогу і запрошували в центри соціальної підтримки. Крім того, багатодітна мама каже, що відмовляється просити допомогу у служб. Говорить, що соромиться.

Також відомо, що жодної заяви в поліцію на громадянку поки подано не було.

Діти просили: багатодітна мати в Запоріжжі організувала незаконний &quot;бізнес&quot;

У Запоріжжі матір крала велосипеди заради дітей (фото: vmestezp.org)

Раніше ми писали про те, що у Києві на Печерську у жінки вкрали 1,3 мільйона гривень, за які вона з чоловіком планувала придбати квартиру. Жінка підозрює співробітників "обмінки".

Нагадаємо, у Львові зловмисник проник у квартиру і прийняв душ. На кухні правоохоронні органи виявили невідомого чоловіка, який вже встиг скласти продукти на столі, а також прийняти душ.

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