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Вибори 2019: молодь бачить Юлію Тимошенко майбутнім президентом

STYLERЖиття    25.03.2019 - 16:25
Вибори 2019: молодь бачить Юлію Тимошенко майбутнім президентом
Вибори 2019 відбудуться 31 березня (фото: УНІАН)

Юлія Тимошенко на виборах 2019 заручилася підтримкою молоді

На виборах 2019 Юлія Тимошенко - єдиний кандидат у президенти, який має покроковий план дій з розвитку молодіжної політики в Україні. Про це заявили представники ГО "Батьківщина Молода" під час прес-конференції "Молодь обирає президента України", яка відбулась в прес-центрі УНІАН.

Як зазначив голова організації Сергій Митрофанський, ініційований Юлією Тимошенко Новий курс – це покроковий план дій, у якому чітко прописано, як нам будувати нові можливості для розвитку молоді. Саме таких реальних кроків, а не порожніх обіцянок від кандидатів, очікують молоді виборці.

"Фінансування молодіжної політики в Україні передбачає 3% від загального бюджету Міністерства молоді та спорту. У результаті такої "неймовірної" підтримки 47% молоді розглядає для себе можливість виїхати з країни", - повідомив він і наголосив на необхідності створення новим президентом всіх умов для реалізації молоді на Батьківщині.

Стратегія розвитку молоді до 2025 року, яка лягла в основу програми Юлії Тимошенко, передбачає вирішення найбільш болючіших для них проблем: доступне житло, гідна робота і визнання.

Вибори 2019: молодь бачить Юлію Тимошенко майбутнім президентом

Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)

Як зауважив голова Київської міської організації "Батьківщина Молода" Олексій Захарченко, над молодіжною політикою Нового курсу працювала сама молодь, а вдосконалювали її тисячі представників студентських і учнівських активістів, а також лідери думок.

"Для цього було проведено Всеукраїнський тур, у межах якого проведено 49 зустрічей у різних регіонах України. Ми розробили ряд заходів, запровадивши які молодь матиме всі умови для свого подальшого розвитку, спираючись на провідний європейський і міжнародний досвід", - додав він.

Представники ГО "Батьківщина Молода" також наголосили на тому, що Юлія Тимошенко - єдиний кандидат у президенти, яка об’єднує всю країну і має найбільшу серед усіх кандидатів підтримку з боку молоді в усіх регіонах країни.

Про те, що потрібно знати про виборчу кампанію, читайте на нашому сайті.

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