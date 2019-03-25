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Выборы 2019: молодежь видит Юлию Тимошенко будущим президентом

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 16:25
Выборы 2019: молодежь видит Юлию Тимошенко будущим президентом
Выборы 2019 состоятся 31 марта (фото: УНИАН)

Юлия Тимошенко на выборах 2019 заручилась поддержкой молодежи

На выборах 2019 Юлия Тимошенко - единственный кандидат в президенты, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики в Украине. Об этом заявили представители ОО "Батькивщина Молодая" во время пресс-конференции "Молодежь выбирает президента Украины", которая состоялась в пресс-центре УНИАН.

Как отметил председатель организации Сергей Митрофанский, инициированный Юлией Тимошенко Новый курс – это пошаговый план действий, в котором четко прописано, как нам строить новые возможности для развития молодежи. Именно таких реальных шагов, а не пустых обещаний от кандидатов, ожидают молодые избиратели.

"Финансирование молодежной политики в Украине предусматривает 3% от общего бюджета Министерства молодежи и спорта. В результате такой "невероятной" поддержки 47% молодежи рассматривает для себя возможность уехать из страны", - сообщил он и подчеркнул необходимость создания новым президентом всех условий для реализации молодежи на Родине.

Стратегия развития молодежи до 2025 года, которая легла в основу программы Юлии Тимошенко, предусматривает решение наиболее болезненных для них проблем: доступное жилье, достойная работа и признание.

Выборы 2019: молодежь видит Юлию Тимошенко будущим президентом

Юлия Тимошенко (фото: РБК-Украина)

Как отметил глава Киевской городской организации "Батькивщина Молода" Алексей Захарченко, над молодежной политикой Нового курса работала сама молодежь, а совершенствовали ее тысячи представителей студенческих и ученических активистов, а также лидеры мнений.

"Для этого был проведен Всеукраинский тур, в рамках которого проведено 49 встреч в различных регионах Украины. Мы разработали ряд мероприятий, внедрив которые молодежь будет иметь все условия для своего дальнейшего развития, опираясь на ведущий европейский и международный опыт", - добавил он.

Представители ОО "Батькивщина Молодая" также отметили, что Юлия Тимошенко - единственный кандидат в президенты, которая объединяет всю страну и имеет наибольшую среди всех кандидатов поддержку со стороны молодежи во всех регионах страны.

О том, что нужно знать о избирательной кампании, читайте на нашем сайте.

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