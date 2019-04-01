Вихідні дні та свята у квітні: скільки будемо відпочивати

Вихідні дні в кінці квітня порадують українців
Вихідних у квітні 2019 року буде багато, так як в цьому місяці Україна святкуватиме Великдень, що також збігається з травневими святами. В кінці місяця українці отримають поспіль кілька вихідних днів, які можна буде використати для невеликої поїздки.
Великдень цього року припадає на 28 квітня і так як це неділя, то наступний день, 29 квітня – також буде вихідним.
Вівторок, 30 квітня, Кабінет Міністрів України порекомендував роботодавцям перенести на 11 травня та зробити вихідним днем, так як 1 травня ще один державний вихідний до Дня праці.
Таким чином, українці отримають п'ять вихідних днів поспіль – 27, 28, 29, 30 квітня і 1 травня. Всього в квітні вийде 20 робочих днів і 10 вихідних.
Вихідні та свята у квітні 2019 року
Також в квітні будуть святкуватися такі свята:
1 квітня – День сміху, а також Міжнародний день птахів.
2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.
4 квітня – Міжнародний день інтернету, а також День веб-майстра.
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я і День геолога.
11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, а ще День працівників ракетно-космічної галузі України.
17 квітня – День пожежної охорони.
18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць.
20 квітня – Український день навколишнього середовища.
22 квітня – Міжнародний день Землі.
23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права, а також Всеукраїнський день психолога.
26 квітня – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.
28 квітня – Пасха, а також Всесвітній день охорони праці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, на який день в травні буде перенесено вихідний 30 квітня.
А також розповідали про те, що в які дні в квітні варто очікувати погіршення самопочуття через магнітні бурі.