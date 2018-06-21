Вимушена міра: в Алжирі відключають інтернет на час проведення іспитів

Також заблокують соціальні мережі

В Алжирі вимикають інтернет на час проведення шкільних іспитів. Про це повідомляє BBC.

Влада Алжиру прийняли рішення відключати інтернет по всій країні під час шкільних іспитів. Так, вони вважають, зможуть уникнути списування відповідей.

Відомо, що відключення інтернету, в тому числі і з мобільного зв'язку, буде починатися через годину після початку кожного випускного іспиту. Такі відключення триватимуть до 25 червня.

Влада Алжиру прийшла до такого рішення із-за того, що два роки тому всі екзаменаційні питання з'явилися в мережі ще до початку іспитів. В минулому році вони звернулися до місцевих провайдерів з проханням заблокувати доступ до соціальних мереж на час проведення іспитів, але і це не допомогло.

Міністр освіти Алжиру Нурія Бенгабрит повідомила, що соціальні мережі будуть заблоковані в країні до 25 липня.

Вона пояснила, що влада була змушена піти на такі заходи, так як не могла спокійно спостерігати за тим, як інформація з екзаменаційних білетів потрапляє в інтернет.

Ще одне нововведення для школярів – у дві тисячі залів, де проходять іспити, заборонено приносити будь-які пристрої, які мають доступ до інтернету. При вході в ці зали встановили металошукачі.

А в друкарнях, де друкують екзаменаційні бюлетені встановили глушники мобільних телефонів і камери спостереження, щоб виключити витік інформації.

Крім Алжиру, подібні заходи прийняли Ірак і Ефіопія.

До речі, українські знаменитості згадали про своїх шкільних роках.

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