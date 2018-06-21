Вынужденная мера: в Алжире отключают интернет на время проведения экзаменов

Также заблокируют социальные сети

В Алжире выключают интернет на время проведения школьных экзаменов. Об этом сообщает BBC.

Власти Алжира приняли решение отключать интернет по всей стране на время школьных экзаменов. Так, они считают, смогут избежать списывание ответов.

Известно, что отключение интернета, в том числе и по мобильной связи, будет начинаться через час после начала каждого выпускного экзамена. Такие отключения продлятся до 25 июня.

Власти Алжира пришли к такому решению из-за того, что два года назад все экзаменационные вопросы появились в сети еще до начала экзаменов. В прошлом году они обратились к местным провайдерам с просьбой заблокировать доступ к социальным сетям на время проведения экзаменов, но и это не помогло.

Министр образования Алжира Нурия Бенгабрит сообщила, что социальные сети будут заблокированы в стране до 25 июля.

Она объяснила, что власти были вынуждены пойти на такие меры, так как не могли спокойно наблюдать за тем, как информация из экзаменационных билетов попадает в интернет.

Еще одно нововведение для школьников – в две тысячи залов, где проходят экзамены, запрещено приносить любые устройства, которые имеют доступ к интернету. При входе в эти залы установили металлоискатели.

А в типографиях, где печатают экзаменационные бюллетени установили глушители мобильных телефонов и камеры наблюдения, чтобы исключить утечку информации.

Кроме Алжира, подобные меры приняли Ирак и Эфиопия.

Кстати, украинские знаменитости вспомнили о своих школьных годах.

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