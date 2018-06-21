Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Вынужденная мера: в Алжире отключают интернет на время проведения экзаменов

STYLERLIFE        21.06.2018 - 19:17
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Также заблокируют социальные сети

В Алжире выключают интернет на время проведения школьных экзаменов. Об этом сообщает BBC.

Власти Алжира приняли решение отключать интернет по всей стране на время школьных экзаменов. Так, они считают, смогут избежать списывание ответов.

Известно, что отключение интернета, в том числе и по мобильной связи, будет начинаться через час после начала каждого выпускного экзамена. Такие отключения продлятся до 25 июня.

Власти Алжира пришли к такому решению из-за того, что два года назад все экзаменационные вопросы появились в сети еще до начала экзаменов. В прошлом году они обратились к местным провайдерам с просьбой заблокировать доступ к социальным сетям на время проведения экзаменов, но и это не помогло.

Министр образования Алжира Нурия Бенгабрит сообщила, что социальные сети будут заблокированы в стране до 25 июля.

Она объяснила, что власти были вынуждены пойти на такие меры, так как не могли спокойно наблюдать за тем, как информация из экзаменационных билетов попадает в интернет.

Еще одно нововведение для школьников – в две тысячи залов, где проходят экзамены, запрещено приносить любые устройства, которые имеют доступ к интернету. При входе в эти залы установили металлоискатели.

А в типографиях, где печатают экзаменационные бюллетени установили глушители мобильных телефонов и камеры наблюдения, чтобы исключить утечку информации.

Кроме Алжира, подобные меры приняли Ирак и Эфиопия.

Кстати, украинские знаменитости вспомнили о своих школьных годах.

День молодежи в Украине

"Мы пострадали полностью": в школе под Черниговом обнаружили смертельную болезнь Маникюр в крапинку: школьница придумала оригинальную шпаргалку
Теги: школа, экзамены, интернет
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь