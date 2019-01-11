"Замовлення" виконано: підпал колишнього тубдиспансеру на Святошино міг бути умисним

Колаж РБК-Україна

Знімки палаючої будівлі опублікували користувачі мережі

У Святошинському районі міста Києва сталася пожежа в колишній садибі інженера Бахарєва. Користувачі мережі вважають, що це міг бути навмисний підпал з метою забудови ділянки. Про це повідомила Irina Vilchinskaya в соціальній мережі Facebook.

"Ну що ж, вітаю нас, киян, з ще однією "перемогою" наших чиновників - отримують свої зарплати за охорону й збереження нашої культурної спадщини!" - пише дівчина, прикладаючи знімки палаючої будівлі.

Фото: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

Ірина вважає, що колишній тубдиспансер підпалили спеціально. "Ну що ж, чергове "замовлення" виконано! Київ втратив ще одну сторінку своєї історії", - додала вона.

Скріншот поста: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

Mariana Bulavchuk також написала про цю подію в соціальній мережі Facebook. Дівчина дотримується думки про те, що будівля згоріла не випадково:

Цей тубдиспансер - це насправді садиба поміщика Бахарєва. За "доброю традицією" радянська влада облаштувала там лікарню. Зараз диспансер офіційно закритий. Не раз спостерігала там тусовку з бомжів і алкоголіків. Поруч два дитсадка, якщо що. Неофіційно - там хочуть побудувати ще одну висотку. Не виключено, що пожежа сталася зовсім не випадково", - написала Маріанна.

Користувачі обурюються від побаченого, висловлюючи своє невдоволення:

"Чи має право на існування народ, нація, що з цим беззаконням мовчазно погоджується, держава / чиновники, які таке благословляють і "кришують"?";

"Ого, а я вже подумав, що нарешті порушена традиція і під Новий рік нам нічого не зруйнували і не спалили. Але мафія працює системно, як завжди";

Скріншот поста: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

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