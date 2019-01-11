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"Заказ" выполнен: поджог бывшего тубдиспансера на Святошино мог быть умышленным

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 15:42
"Заказ" выполнен: поджог бывшего тубдиспансера на Святошино мог быть умышленным
Коллаж РБК-Украина

Снимки пылающего здания опубликовали пользователи сети

В Святошенском районе города Киев произошел пожар в здании бывшего тубдиспансера. Пользователи сети считают, что это мог быть умышленный поджог с целью застройки участка. Об этом сообщила Irina Vilchinskaya в социальной сети Facebook.

"Ну что ж, поздравляю нас, киевлян, с еще одной "победой" наших чиновников -получающих свои зарплаты за охрану и сохранение нашего культурного наследия!" - пишет девушка, прилагая снимки горящего здания.

 

Фото: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

Ирина считает, что бывший тубдиспансер подожгли специально. "Ну что ж, очередной "заказ" выполнен! Киев утратил еще одну страничку своей истории", - добавила она.

&quot;Заказ&quot; выполнен: поджог бывшего тубдиспансера на Святошино мог быть умышленнымСкриншот поста: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

Mariana Bulavchuk также написала об этом происшествии в социальной сети Facebook. Девушка придерживается мнения о том, что здание сгорело не случайно:

Этот тубдиспансер - это на самом деле усадьба помещика Бахарева. По "хорошей традиции" советская власть обустроила там больницу. Сейчас диспансер официально закрыт. Не раз наблюдала там тусовку из бомжей и алкоголиков. Рядом два детсада, если что. Неофициально - там хотят построить еще одну высотку. Не исключено, что пожар произошел совсем не случайно”, - написала Марианна.

Пользователи негодуют от увиденного, высказывая свое недовольство:

"Имеет ли право на существование народ, нация, что с этим беззаконием молчаливо соглашается, государство / чиновники, которые такое благословляют и "крышуют"?";

"Ого, а я уже подумал, что наконец нарушена традиция и под Новый год нам ничего не разрушили и не сожгли. Но мафия работает системно, как всегда";

&quot;Заказ&quot; выполнен: поджог бывшего тубдиспансера на Святошино мог быть умышленным

Скриншот поста: (facebook.com/irine.vilchinskaya)

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