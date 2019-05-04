Заллє і засипле градом: синоптики прогнозують руйнівну грозу

Погода в Україні 5 травня може мати негативні наслідки для навколишнього середовища і здоров'я. Синоптики прогнозують грози з градом. Раніше STYLER показував наслідки грози 3 травня. За даними Укргідрометцентру, погодні умови становлять перший рівень небезпеки.

Синоптики заявили, що гроза, шквали та град очікуються переважно в західних регіонах – в Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Такі погодні умови можуть бути і в Полтавській області. В інших регіонах очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 5 травня – синоптики прогнозують грози з градом (фото: pixabay.com)

Разом з негодою на заході нашої країни прийдуть холоди: середня денна температура очікується на рівні від +14 до +21 градуса. У центральних і південних регіонах показники трохи вище - +21... +23 градуси. На сході буде тепліше – до +21... +25 градусів. Вночі температура знизиться в середньому до показників +9... +11 градусів тепла.

Погода в Україні 5 травня – синоптики прогнозують грози з градом (скріншот: meteo.gov.ua)

Вітер буде південний, але зі шквалами до 7-12 метрів в секунду в областях, де не очікується гроза.

Народний прогноз погоди: у минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі трапляються заморозки, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. З цього дня починали висаджувати картоплю.

Нагадаємо, що раніше Наталя Діденко дала прогноз на Провідну неділю.

Додамо, що в березні найсильніший ураган в Україні наробив багато біди в різних містах і став причиною людських жертв.