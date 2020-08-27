Замітають сліди: прокурора Мамедова закликають до публічної відповіді у справі з хлопчиком-аутистом

Кричуща історія українки Юлії Невгодовской, про яку вона розповіла у відео-зверненні до президента, викликала бурхливу реакцію серед українців.

Жінка продовжує боротьбу не лише за свого сина, але і проти системи, яку, за її словами, уособлює заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Саме він - запевняє жінка - гальмує справу і залишає її прохання без жодної уваги.

Нещодавно Юлія знайшла можливість звернутися до заступника генпрокурора безпосередньо, про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Спасибі всім людям, які відгукнулися на мій крик про допомогу і співчували мені. Багато написали мені особисто, багато запропонували посильну допомогу. Мені передали номер телефону Гюндуза Мамедова, і я вирішила написати йому. На жаль, мої повідомлення залишилися без відповіді...", - повідомила Невгодовская.

Жінка намагалася переказати прокурору жахливу історію, до якої намагається привернути його увагу. Наводимо текст Юлії повністю:

"Я, Юлія Невгодовская, стала жертвою цинічного злочину, а після – жахливої несправедливості та беззаконня, куратором якого називають вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно відомо, як мій племінник, хлопчик-аутист, був залучений дорослими людьми в страшний злочин – спробу вбивства мене і моєї маленької дитини. Я обґрунтовано підозрюю у трагедії мого батька дитини, який незадовго до організації вбивства, переоформив за підробленою довіреністю моє майно на своїх спільників.

Для того, щоб замести сліди свого злочину, він і підмовив мого племінника-аутиста на злочин, знаючи, що ніякої відповідальності такий підліток не понесе. Племінник напав на нас з маленьким сином з ножем і завдав нам десятки ударів. Ми 100% повинні були померти, але дивом вижили. Але ви й ваші прокурори наполегливо удаєте, що не помічаєте цього причинно-наслідкового зв'язку. Ви намагаєтеся мене посадити у в'язницю, в той час, як вбивці гуляють на свободі. І не просто ходять, а розповідають всім, що купили вас і ваших прокурорів.

Я вимагаю від вас публічної відповіді. Я закликаю вас згадати, що ви - чоловік і що ховатися за стінами Генеральної прокуратури вічно не вийде. Вийдіть і назвіть вбивць, які використовували аутиста у своїх брудних справах. А якщо ви цього зробити не можете – ганебно зірвіть з себе погони і ніколи не звіться прокурором, який відповідає за дотримання законів, прав людей та особливо дітей. Я чекаю вашої відповіді!"