Запасаємося вітамінами на зиму: Клопотенко розкрив всі секрети сушіння фруктів і ягід

Як підготувати фрукти і ягоди до сушіння

Спочатку потрібно все помити та висушити. Яблука і груші почистити від насіння. У вишень, слив і абрикосів - видалити кісточки. Нарізати можна як завгодно - за власним бажанням.

Невеликі плоди - навпіл і бажано, щоб всі шматочки були однакові. Чим тонше будуть шматочки - тим швидше фрукти втратять вологу. Чорницю та агрус можна проткнути гострою голкою, щоб вони просушити всередині.

Шкурки від яблук можна засушити окремо, вони відмінно зберігаються і їх потім зручно використовувати для напоїв. У самій шкірці багато корисних компонентів. Зріз не повинен бути тонким.

Ще один лайфхак: можна окропити фрукти лимонним соком з пульверизатора або посипати корицею, цукровою пудрою або кокосовою стружкою.

Фото: pixabay.com

Як сушити фрукти на сонці

Це найекономніший вид сушіння фруктів, який використовували наші бабусі. І тут справа не тільки в сонці, але у свіжому повітрі.

Вибирайте уважно поверхню для заготовок - балкон, тераси, столи в літній кухні. Потрібно мінімум сонячних променів, температура максимум + 28 + 30 градусів. Важливий рівень вологи - чим вона нижча, тим краще. Повітря повинен вільно циркулювати.

Місце вибирайте так, щоб було зручно занести продукти в приміщення при необхідності. Подумайте, чим можна накрити фрукти, щоб "в гості" не прийшли мухи та бджоли. Підійде тонка бавовняна тканина або медична марля.

Сушити на свіжому повітрі потрібно 3-4 доби - залежить від товщини шматочків, температури повітря, вологості.

Фото: pixabay.com

Як сушити фрукти в духовці

Цим способом господині почали користуватися порівняно недавно. Вишні, полуницю, лимони, банани та персики сушать на мінімальній температурі в 70 градусів. Є духовки, які сильно нагрівають духову шафу та обпалюють оболонку. Для сушіння дуже важлива циркуляція повітря.

Якщо в духовці є пристрій вентиляції - використовуйте. Якщо немає - відкрийте дверцята духовки та зафіксуйте їх так, щоб був доступ повітря і волога виходила на поверхню.

Фрукти потрібно класти в один шар на деко, застелене пергаментом. Іноді можна акуратно перевертати фрукти. Це прискорює сушіння.

Орієнтовний час сушіння - від 4 до 12 годин, в залежності від товщини шматочків, типу фруктів і ягід. Ті, у яких більше вологи, довше сушаться.

Фото: pixabay.com

Як сушити фрукти в сушарці

У сушарці можна висушити практично всі ягоди та фрукти. Після дегідратації вони матимуть природний аромат. Деякі з них оснащені спеціальними контейнерами та таймерами, які автоматично вимикають пристрій.

Якщо ви плануєте вперше спробувати цей метод, але не варто відразу купувати сушарку. На один сеанс варто позичити апарат у знайомих - це допоможе зрозуміти, чи до душі вам такий спосіб.

Якщо ви адепт сушарки, то викладайте кожен ярус однаковими фруктами. Інакше одні висушаться добре, а інші залишаться вологими.

Якщо ягоди та фрукти дуже соковиті, то ставте їх на нижній ярус сушарки, щоб сік не капав на інші. В цілому шматочки можуть стосуватися один одного, але не сильно, оскільки в процесі вони можуть злипнутися і важко буде їх розібрати.

Яруси можна міняти місцями, якщо знизу фрукти сохнуть швидше, ніж зверху. Орієнтовний час для сушіння - від 8 до 36 годин. Це залежить від потужності пристрою - чим сильніше, тим менше триватиме сушка.

Як зберігати засушені фрукти і ягоди

Якщо рівень вологи знизити у фруктах і ягодах до 15%, то мікроорганізми в них не розвиваються і продукти добре зберігаються. Тому засушені фрукти і ягоди можна зберігати без холодильника і при кімнатній температурі.

Для зберігання ягід і фруктів потрібна герметично закритий посуд або ж бавовняні мішечки із зав'язками.