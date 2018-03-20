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Землі загрожує перенаселення: вчені дали короткостроковий прогноз

STYLERLIFE        20.03.2018 - 21:47
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Повідомляється, що найшвидшими темпами приріст населення відбувається в Африці

Вчені розповіли, наскільки збільшиться населення Землі в цьому році. дані містяться в прогнозі, оприлюдненому фондом "Населення Землі" (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира якого знаходиться в німецькому місті Ганновері (федеральна земля Нижня Саксонія), передає "Сегодня".

Повідомляється, що в 2018 на Землі будуть жити 7 млрд 591 млн 541 тисяч осіб.

В порівнянні з показником річної давності, чисельність жителів Землі збільшиться приблизно на 83 млн осіб. При цьому приріст населення на планеті становить в середньому 2,6 людини в секунду. Найшвидшими темпами він йде в Африці.

Експерти відзначають, що до 2050 року на Землі будуть проживати 2500000000 людей, і радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей.

Нагадаємо, що вчені виклали в інтернет ролик, що демонструє історію росту популяції населення Землі. Повідомляється, що для того, щоб чисельність землян зросла до 1 мільярда, знадобилося цілих 200 тисяч років, тоді як до позначки у сім мільярдів населення планети підібралося всього за 200 років.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: перенаселение, население
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