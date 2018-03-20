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Земле грозит перенаселение: ученые дали краткосрочный прогноз

STYLERLIFE        20.03.2018 - 21:47
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сообщается, что самыми быстрыми темпами прирост населения идет в Африке

Ученые рассказали, насколько увеличится население Земли в этом году. данные содержатся в прогнозе, обнародованном фондом "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония), передает "Сегодня".

Сообщается, что в 2018 на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тысяч человек.

По сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится приблизительно на 83 млн человек. При этом прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Самыми быстрыми темпами он идет в Африке.

Эксперты отмечают, что к 2050 году на Земле будут проживать 2500000000 людей, и советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.

Напомним, что ученые выложили в интернет ролик, демонстрирующий историю роста популяции населения Земли. Сообщается, что для того, чтобы численность землян выросла до 1 миллиарда, понадобилось целых 200 тысяч лет, тогда как до отметки в семь миллиардов население планеты подобралось всего за 200 лет. 

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Теги: перенаселение, население
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