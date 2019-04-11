Що чекає на ПЦУ після виборів: Епіфаній зробив гучну заяву

ПЦУ продовжить розвиватися незалежно від того, хто стане наступним президентом України за підсумками виборів 2019. Про це заявив предстоятель Єдиної помісної автокефальної православної церкви митрополит Епіфаній, передає УНІАН.

Він пояснив, що в цілому курс розвитку Української церкви буде збережено, і об'єднання відбуватиметься поступово, "як і зараз це відбувається".

Епіфаній наголосив, що ПЦУ буде духовною основою і потужним фундаментом України, і церква відіграє важливу роль у створенні держави.

"Не буде держави - не буде незалежної української церкви, це взаємопов'язані між собою речі", - додав він.

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Митрополит Київський і всієї України вірить, що "Господь зробить так, що ці вибори пройдуть мирно та спокійно", і українці демократичним способом оберуть главу держави, а країна збереже курс до Європи та долучення України до НАТО.

Епіфаній вважає, що курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію є важливим для збереження цілісності України.

Також глава ПЦУ висловив упевненість, що РФ "в особі Путіна намагається знищити нас, розділивши зсередини", передає 4studio.

"Вони не можуть фізично пройти вперед, бо маємо сильну армію, тому сіють ненависть поміж нами. Мусимо протистояти цьому", - сказав Епіфаній.

Митрополит Епіфаній (фото: 4studio.com.ua)

Митрополит розповів, що ці вибори є досить складними і на них "лунає мова ненависті".

"Ми за те, щоб цього не було. Ми хочемо, щоб ця кампанія була в дусі любові, бо для нас як для церки всі – парафіяни, яких ми не ділимо за політичними поглядами. Ми наголошуємо на тому, що всі повинні бути пильними і розуміти свій відповідальний громадянський обов’язок, прийти і проголосувати чесно, за совістю", - сказав Єпіфаній.

Він додав, що томос Україні надано назавжди та ніякого відкликання бути просто не може.

Як повідомлялося раніше, 31 березня Епіфаній проголосував на виборах президента 2019 і зауважив, що Україна перебуває у стані війни, а тому важливо зробити правильний вибір, щоб уникнути негативних наслідків у майбутньому.

Також ми писали про те, що митрополит Епіфаній виступив за створення глобального Національного пантеону пам'яті з собором і музейним комплексом в честь героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну.