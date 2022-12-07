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Женственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мир

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 17:27
Женственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мир Мода на украинские наряды не сбавляет обороты (фото: Вероника Островская)
Автор: Styler

На днях в Греции прошел благотворительный вечер Beauty Saves The World в поддержку Украины.

Charity Event на одной сцене собрал известных деятелей культуры, шоуменов и политиков, которые пришли, в том числе, получить эстетическое удовольствие от показов нарядов украинских дизайнеров Елены Даць, Гасановой, ArtRamus и Aysina.

Примечательно, что именно в Греции Юлия Айсина представила новую коллекцию, которая создавалась во время полномасштабной войны.

В этой коллекции соединены женственность, сила, смелость и отважность. Длинные платья с элементами шаров и металлическими аксессуарами, плащи цвета хаки с короткими платьями и костюмы в стиле милитари.

Женственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мир

Украинские дизайнеры покоряют мировые подиумы (фото: Вероника Островская)

На подиуме дефилировали как украинские, так и греческие модели, которые по замыслу кутюрье через проходку по сцене под восторженные овации спускались к зрителям в зал.

Закрывала показ в красном длинном платье с высоким разрезом известная украинская модель Вероника Островская.

"На этом показе я была не только моделью. Помогала в отборе моделей на шоу, примерки и проводила репетиции. У Юлии всегда не стандартные шоу, поэтому она приняла решение немного изменить привычную схему в тот вечер. И предложила, чтобы модели со сцены спускались прямо в зал со зрителями. Это воспринялось на ура! Я была в восторге от атмосферы в зале и того количества людей, которые пришли поддержать благотворительный вечер", - поделилась Островская.

Женственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мирЖенственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мир

Украинские дизайнеры покоряют мировые подиумы (фото: Вероника Островская)

Добавим, что все собранные средства с благотворительного концерта будут направлены на обучение детей из Украины, которые пострадали из-за российского вторжения и находятся в Греции.

Женственность, сила, смелость и отважность: украинские наряды продолжают покорять мир

В Греции живут и учатся многие маленькие украинцы (фото: Вероника Островская)

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