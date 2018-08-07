"Дзвонять з різних номерів": українців попередили про новий вид "розводу"

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У мережі розповіли, як не попастися на гачок телефонних шахраїв

Нещодавно в мережі розповіли про шахрайську схему BlaBlaCar, а вже через деякий час українців попередили про новий вид "розводу" по телефону. Про це написав киянин Володимир Попов на своїй Facebook-сторінці.

За словами Володимира, днями йому цілий день дзвонили з різних номерів одного оператора.

"Перший раз я не встиг відповісти і передзвонив, у відповідь - тиша і скидання. Потім встиг на один номер відповісти - теж тиша і скидання. На решту не відповідав. При цьому ні один номер не повторювався і на Viber не зареєстрований", - написав він.

Володимир зазначив, що суть "розводу" полягає в блокуванні SIM-карти з наступним присвоєнням собі вашого номеру.

"Як вони це зроблять? Наприклад, назвуть номери, на які ви зробили останні дзвінки. Їх номери, якщо будете передзвонювати... Насправді відновити номер має бути не так просто, але іншого варіанту не бачу", - сказав чоловік.

Скріншот поста (facebook.com/vladimir.popov.8)

Наявність "вашої SIM-картки відкриває шлях до всіх облікових записів, пошти і, найголовніше, - інтернет-банкінгу.

"Зателефонував оператору - я такий не один. Головна порада від нього - не передзвонювати! Бажано не відповідати, додавати номери в "чорний список". Будьте обережні", - резюмував він.

Інші українці також стикалися з подібним шахрайством.

"Мені постійно так дзвонять, але я ніколи не беру трубку з незнайомих номерів", - написала Інна Петрашова.

Скріншот коментарів (facebook.com/vladimir.popov.8)

Раніше українців попередили про жахливий сервіс для покупки квитків на поїзди.

Відео: РБК-Україна