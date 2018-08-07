"Звонят с разных номеров": украинцев предупредили о новом виде "развода"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В сети рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Недавно в сети рассказали о мошеннической схеме BlaBlaCar, а уже через некоторое время украинцев предупредили о новом виде "развода" по телефону. Об этом написал киевлянин Владимир Попов на своей Facebook-странице.

По словам Владимира, на днях ему целый день звонили с разных номеров одного оператора.

"Первый раз я не успел ответить и перезвонил, в ответ - тишина и сброс. Потом успел на один номер ответить - тоже тишина и сброс. На остальные не отвечал. При этом ни один номер не повторялся и на Viber не зарегистрирован", - написал он.

Владимир отметил, что суть "развода" состоит в блокировке SIM-карты с последующим присвоением себе вашего номера.

"Как они это сделают? Например, назовут номера, на которые вы сделали последние звонки. Их номера, если будете перезванивать... На самом деле восстановить номер должно быть не так просто, но другого варианта не вижу", - сказал мужчина.

Скриншот поста (facebook.com/vladimir.popov.8)

Наличие "вашей" SIM-карты открывает путь ко всем аккаунтам, почте и, самое главное, - интернет-банкингу.

"Позвонил оператору - я такой не один. Главный совет от него - не перезванивать! Желательно не отвечать, добавлять номера в "черный список". Будьте аккуратны", - резюмировал он.

Другие украинцы также сталкивались с подобным мошенничеством.

"Мне постоянно так звонят, но я никогда не беру трубку с незнакомых номеров", - написала Инна Петрашова.

Скриншот комментариев (facebook.com/vladimir.popov.8)

Ранее украинцев предупредили об ужасном сервисе для покупки билетов на поезда.

Видео: РБК-Украина