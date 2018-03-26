На межі виживання: в українських водоймах скоро може зникнути риба

Через діяльність людей рибам загрожує вимирання

Через браконьєрство, надмірний промисловий вилов і забруднення навколишнього середовища до 2050 року в українських водоймах може зникнути риба. Про це повідомили в Асоціації рибалок України в коментарі "Укрінформу".

"До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба. І це проблема не тільки вітчизняних водойм, а й світового рівня. Оскільки рибні запаси у Світовому океані вкрай виснажені", - підкреслили в Асоціації.

"Виною цьому: браконьєрство, надмірний промисловий вилов і забруднення навколишнього середовища. Експерти вказують на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), які говорять, що 90% морських рибальських промислів вже освоєно. З них 60% активно використовуються, а запаси ще 30% виснажені або близькі до цього", - зазначили експерти.

За даними Асоціації, в українських водоймах загроза перелову є саме для хижої річкової риби. Експерти підкреслили, що саме її популяція сьогодні особливо чутлива і потребує відновлення.

"За твердженням вчених, 90 відсотків видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності - у тому числі щука, судак, сом. Так і зграї мирної "білої" річкової риби сильно зменшилися. За даними фахівців Інституту зоології ім. Шмальгаузена, традиційного для українських водойм ляща в порівнянні з 1991 роком залишилося не більше 25%, сазана, жереха 10%. А таки види, як чехоня та линь стали дуже рідкісними", - відзначили в Асоціації.

Фото: Щука (pixabay.com-kreatiffworld)

Також експерти додали, що серйозно підірвані і рибні ресурси в Чорному морі.

"Особливо це відчуває на собі прибережний лов. Забруднення промисловими і побутовими стоками, нераціональне ведення рибного господарства і неналежна охорона водних живих ресурсів поставили багато видів риби на межу виживання. Передусім це торкнулося цінних видів риби: чорноморська камбала, катран, скумбрія, сарган, кефалеві види, морський судак", - повідомили у відомстві.

"Значної шкоди завдає і браконьєрство, яке за останні роки досягло загрозливих масштабів, набувши ознак організованої злочинності. Зараз вітчизняні браконьєри виловлюють залишки вимираючих представників осетрових риб", - сказано в повідомленні.

За словами представників Асоціації рибалок, також наразі ведеться варварське знищення риби в Азовському морі.

"Азовське море - це світова рибна перлина, яка раніше в 6,5 разів перевершувала за рибопродуктивністю Каспійське море. Українські екологи стверджують, що ще нещодавно рибні запаси здавалися практично невичерпними, проте сьогодні загибель Азовського моря здається неминучою через безперервне варварське знищення риби. Для вилову у повноцінному промисловому масштабі залишилось лише три види риби: тюлька, бичок та хамса, інші виловлюються в мізерній кількості", - розповіли в Асоціації рибалок України.

Відзначається, що в останнє видання Червоної книги України в 2009 році увійшло понад 70 видів вітчизняної аборигенної риби.

До речі, експерти прогнозують вимирання тварин в Африці.

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