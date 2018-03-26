На грани выживания: в украинских водоемах скоро может исчезнуть рыба

Из-за деятельности людей рыбам грозит вымирание

Из-за браконьерства, чрезмерного промышленного вылова и загрязнения окружающей среды до 2050 года в украинских водоемах может исчезнуть рыба. Об этом сообщили в Ассоциации рыболовов Украины в комментарии "Укринформу".

"К 2050 году в украинских водоемах может исчезнуть рыба. И это проблема не только отечественных водоемов, но и мирового уровня. Поскольку рыбные запасы в Мировом океане крайне истощены", - подчеркнули в Ассоциации.

"Виной этому: браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнение окружающей среды. Эксперты указывают на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые говорят, что 90% морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60% активно используются, а запасы еще 30% истощены или близки к этому", - отметили эксперты.

По данным Ассоциации, в украинских водоемах угроза перелова существует именно для хищной речной рыбы. Эксперты подчеркнули, что именно ее популяция сегодня особенно чувствительна и нуждается в восстановлении.

"По утверждению ученых, 90 процентов видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе щука, судак, сом. Да и стаи мирной "белой" речной рыбы сильно уменьшились. По данным специалистов Института зоологии им. Шмальгаузена, традиционного для украинских водоемов леща в сравнении с 1991 годом осталось не больше 25%, сазана, жереха 10%. А такие виды, как чехонь и линь стали очень редкими", - отметили в Ассоциации.

Фото: Щука (pixabay.com-kreatiffworld)

Также эксперты добавили, что серьезно подорваны и рыбные ресурсы в Черном море.

"Особенно это ощущает на себе прибрежный лов. Загрязнения промышленными и бытовыми стоками, нерациональное ведение рыбного хозяйства и ненадлежащая охрана водных живых ресурсов поставили много видов рыбы на грань выживания. В первую очередь это коснулось ценных видов рыбы: черноморская камбала, катран, скумбрия, сарган, кефалевые виды, морской судак", - сообщили в ведомстве.

"Значительный ущерб наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретая признаки организованной преступности. Сейчас отечественные браконьеры вылавливают остатки вымирающих представителей осетровых рыб", - сказано в сообщении.

По словам представителей Ассоциации рыболовов, также ведется варварское уничтожение рыбы в Азовском море.

"Азовское море - это мировая рыбная жемчужина, которая ранее в 6,5 раз превосходила по рыбопродуктивности Каспийское море. Украинские экологи утверждают, что еще недавно рыбные запасы казались практически неисчерпаемыми, однако сегодня гибель Азовского моря кажется неизбежной из-за непрерывного варварского уничтожения рыбы. Для вылова в полноценном промышленном масштабе осталось только три вида рыбы: тюлька, бычок и хамса, остальные вылавливаются в мизерном количестве", - рассказали в Ассоциации рыболовов Украины.

Отмечается, что в последнее издание Красной книги Украины в 2009 году вошло более 70 видов отечественной аборигенной рыбы.

Кстати, эксперты прогнозируют вымирание животных в Африке.

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