"І справа не в гонорарі": Козловський відмовився від концертів в Росії

Віталій Козловський заявив, що будь-які концерти в країні-агресорі для нього неприпустимі

Популярний український співак Віталій Козловський, який 9 травня виступив у Москві, більше не буде їздити з концертами Росію. Про це він сказав в ході онлайн-конференції "КП".

За його словами, концерти в Російській Федерації, яка є країною-агресором, для нього неприпустимі.

"Мене не раз запрошували туди з концертами, але щоразу відмовлявся принципово, незважаючи на привабливий гонорар. І дозволив собі цей виступ єдиний раз - 9 травня. І справа не в гонорарі, він був звичайний, як і вдома", - сказав Козловський.

Віталій Козловський (фото: РБК-Україна)

За словами співака, він погодився на участь у концерті 9 травня тому, що у нього з дитинства сформувалося певне ставлення до цього дня, який був одним з головних свят в сім'ї Козловського (дід артиста воював під час Другої світової війни, брав участь у боях на території Росії).

Козловський сказав, що виступ у Москві він вважав можливим виключно як данину пам'яті, але жодним чином не хотів образити своїм вчинком українців.

"Я - український артист. Будь-які концерти в країні-агресора Росії для мене неприпустимі", - резюмував він і додав, що хоче жити і працювати в рідній країні і доведе, що є відданим Україні.

Раніше Козловський заявив, що випадок з концертом в РФ допоміг йому у всьому розібратися.

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