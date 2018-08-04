В сети показали, как обычная бутылка с водой может заставить машину воспламениться

Иллюстративное фото (pixabay)

В сети показали видео, как через бутылку пропалилось сидение авто

Пластиковая бутылка с водой, случайно оставленная в автомобиле, может стать причиной его возгорания. Об этом сообщает издание "Зарулем.рф".

Так, один из пользователей сети Idaho Power опубликовал на своем YouTube-канале видеодоказательство того, как начала загораться сидение его машины из-за бутылки воды.

Видео: эксперимент с бутылкой воды в авто (youtube.com/Idaho Power)

Это происходит из-за того, что бутылка начинает работать как линза. Если под определенным углом на нее начинают падать солнечные лучи, она может попросту начать плавить обивку вашего авто.

Также не стоит оставлять пластиковую бутылку в машине из-за вредных испарений, которые возникают спустя какое-то время. Нагретая бутылка может отдавать в воду такие вещества, как бисфенол и параксилол, а это для человека – яд. И пить такую воду уже точно нельзя. Вода, как минимум, может раздразнить желудочно-кишечный тракт, а то и вызвать худшие осложнения.

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