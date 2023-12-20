6-річна Олександра з Запоріжжя отримала сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

"Нам порекомендували звернутися до Фонду. Вже наступного дня вони записали нас до "Центру слуху". Тепер донька буде чути такі самі звуки, як чуємо ми, житиме повноцінним життям. Це дуже потрібна допомога. Я дуже вдячна. Ми радимо звертатися до Фонду Ріната Ахметова, вони дійсно допомагають", - ділиться мама Наталя.

У Олександри - хронічна двостороння сенсоневральна приглухуватість III ступеня. Важливо, що апарати вона отримала ще у дошкільному віці: чим раніше почати ними користуватися, тим легше буде не лише спілкуватися, а й навчатися, зокрема, у школі.

"Дитині потрібні потужні слухові апарати. У нас це програмовані апарати виробництва Данії з дитячою формулою налаштування. Їй буде комфортно чути навколишнє середовище, буде добра розбірливість мови. Ми дуже раді, що співпрацюємо з Фондом і можемо допомогти дитині", - зазначила Ганна Янічкіна, аудіолог-слухопротезист "Центру слуху".

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU