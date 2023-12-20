6-летняя Александра из Запорожья получила современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

"Нам порекомендовали обратиться в Фонд. Уже на следующий день они записали нас в "Центр слуха". Теперь дочь будет слышать такие же звуки, как слышим мы, будет жить полноценной жизнью. Это очень нужная помощь. Я очень благодарна. Мы советуем обращаться в Фонд Рината Ахметова, они действительно помогают", – делится мама Наталья.

У Александры – хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость III степени. Важно, что аппараты она получила еще в дошкольном возрасте: чем раньше начать ими пользоваться, тем легче будет не только общаться, но и учиться, в частности, в школе.

"Ребенку нужны мощные слуховые аппараты. У нас это программируемые аппараты производства Дании с детской формулой настройки. Ему будет комфортно слышать окружающую среду, будет хорошая разборчивость языка. Мы очень рады, что сотрудничаем с Фондом и можем помочь ребенку", - отметила Анна Яничкина, аудиолог-слухопротезист "Центра слуха".

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU