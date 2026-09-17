4 заготовки з перцю на зиму: покрокові рецепти на 6 кг овочів

Печений маринований перець

Інгредієнти:

5-6 болгарських перців

3 зубчики часнику

пучок петрушки

Перець розрізають навпіл, очищають від насіння та запікають при 190 градусах приблизно 20-30 хвилин. Потім перекладають у миску, накривають плівкою і залишають трохи запаритися. Після цього знімають шкірку.

До перцю додають подрібнений часник та петрушку, вакуумують і відправляють у морозилку. Після розморожування таку заготовку можна заправити олією, яблучним оцтом і сіллю.

Фаршировані перці

Інгредієнти:

14 перців

1,5 кг фаршу

1 морква

1 цибулина

150 г рису

1 яйце

сіль, перець та спеції

Для цього рецепту рис треба відварити до напівготовності. Після цього додати обсмажені цибулю та моркву, фарш, яйце, сіль, перець і спеції.

Перець треба розрізати навпіл, наповнити начинкою і спочатку підморозити окремо. Коли заготовки схопляться, їх можна вакуумувати та зберігати в морозилці.

Взимку такі перці достатньо приготувати з томатним соком у духовці або на плиті.

Універсальний соус

Інгредієнти:

6 перців

1 кг помідорів

3 цибулини

3 головки часнику

олія

сіль

трохи цукру

Перець, помідори, цибулю та часник запікати до м’якості та появи легких підпалин. З перцю й помідорів зняти шкірку, після чого все перебити блендером.

Далі готовий соус треба розкласти порціями та заморожують. Узимку його можна додавати до пасти, м’яса, підливи або використовувати як основу для супу.

Перець соломкою або кубиками

Найпростіший варіант - свіжий перець просто нарізати соломкою або кубиками та заморозити. Після заморожування його можна пересипати в пакети й діставати потрібну кількість за потреби.

Такий перець стане в пригоді для супів, підлив, рагу, піци, фунчози та інших домашніх страв.