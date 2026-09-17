4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей

Печеный маринованный перец

Ингредиенты:

5-6 болгарских перцев

3 зубчика чеснока

пучок петрушки

Перец разрезают пополам, очищают от семян и запекают при 190 градусах примерно 20-30 минут. Затем перекладывают в миску, накрывают пленкой и оставляют немного запариться. После этого снимают шкурку.

К перцу добавляют измельченный чеснок и петрушку, вакуумируют и отправляют в морозилку. После размораживания такую заготовку можно заправить растительным маслом, яблочным уксусом и солью.

Фаршированные перцы

Ингредиенты:

14 перцев

1,5 кг фарша

1 морковь

1 луковица

150 г риса

1 яйцо

соль, перец и специи

Для этого рецепта рис нужно отварить до полуготовности. После этого добавить обжаренный лук и морковь, фарш, яйцо, соль, перец и специи.

Перец нужно разрезать пополам, наполнить начинкой и сначала подморозить по отдельности. Когда заготовки схватятся, их можно вакуумировать и хранить в морозилке.

Зимой такие перцы достаточно приготовить с томатным соком в духовке или плите.

Универсальный соус

Ингредиенты:

6 перцев

1 кг помидоров

3 луковицы

3 головки чеснока

масло

соль

немного сахара

Перец, помидоры, лук и чеснок запекать до мягкости и легких подпалин. С перца и помидоров снять кожицу, после чего все перебить блендером.

Далее готовый соус нужно разложить порциями и замораживать. Зимой его можно добавлять к пасте, мясу, подливам или использовать в качестве основы для супа.

Перец соломкой или кубиками

Самый простой вариант - свежий перец просто нарезать соломкой или кубиками и заморозить. После замораживания его можно пересыпать в пакеты и доставать нужное количество при необходимости.

Такой перец пригодится для супов, подливок, рагу, пиццы, фунчозы и других домашних блюд.