4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
Заготовки из перца на зиму можно сделать не только в виде консервации. Перец можно запечь, нафаршировать, превратить в универсальный соус или просто нарезать и заморозить - зимой такие заготовки станут основой для супов, рагу, подливок, пиццы и других блюд.
Как быстро превратить большой запас овощей в заготовки, которых хватит на всю зиму, делится Styler, ссылаясь на идею Эмилии Евтушенко в Instagram.
Печеный маринованный перец
Ингредиенты:
- 5-6 болгарских перцев
- 3 зубчика чеснока
- пучок петрушки
Перец разрезают пополам, очищают от семян и запекают при 190 градусах примерно 20-30 минут. Затем перекладывают в миску, накрывают пленкой и оставляют немного запариться. После этого снимают шкурку.
К перцу добавляют измельченный чеснок и петрушку, вакуумируют и отправляют в морозилку. После размораживания такую заготовку можно заправить растительным маслом, яблочным уксусом и солью.
Фаршированные перцы
Ингредиенты:
- 14 перцев
- 1,5 кг фарша
- 1 морковь
- 1 луковица
- 150 г риса
- 1 яйцо
- соль, перец и специи
Для этого рецепта рис нужно отварить до полуготовности. После этого добавить обжаренный лук и морковь, фарш, яйцо, соль, перец и специи.
Перец нужно разрезать пополам, наполнить начинкой и сначала подморозить по отдельности. Когда заготовки схватятся, их можно вакуумировать и хранить в морозилке.
Зимой такие перцы достаточно приготовить с томатным соком в духовке или плите.
Универсальный соус
Ингредиенты:
- 6 перцев
- 1 кг помидоров
- 3 луковицы
- 3 головки чеснока
- масло
- соль
- немного сахара
Перец, помидоры, лук и чеснок запекать до мягкости и легких подпалин. С перца и помидоров снять кожицу, после чего все перебить блендером.
Далее готовый соус нужно разложить порциями и замораживать. Зимой его можно добавлять к пасте, мясу, подливам или использовать в качестве основы для супа.
Перец соломкой или кубиками
Самый простой вариант - свежий перец просто нарезать соломкой или кубиками и заморозить. После замораживания его можно пересыпать в пакеты и доставать нужное количество при необходимости.
Такой перец пригодится для супов, подливок, рагу, пиццы, фунчозы и других домашних блюд.
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