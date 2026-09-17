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Главная Вкусно 4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
Вкусно 17 сентября 2026, 16:12

4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей

Печеный перец, фаршированные половинки, универсальный соус и просто нарезанный перец - четыре способа использовать большой запас овощей без многочасовой консервации
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Заготовки из перца (фото: Styler)
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Заготовки из перца на зиму можно сделать не только в виде консервации. Перец можно запечь, нафаршировать, превратить в универсальный соус или просто нарезать и заморозить - зимой такие заготовки станут основой для супов, рагу, подливок, пиццы и других блюд.

Как быстро превратить большой запас овощей в заготовки, которых хватит на всю зиму, делится Styler, ссылаясь на идею Эмилии Евтушенко в Instagram.

Печеный маринованный перец

Ингредиенты:

  • 5-6 болгарских перцев
  • 3 зубчика чеснока
  • пучок петрушки

Перец разрезают пополам, очищают от семян и запекают при 190 градусах примерно 20-30 минут. Затем перекладывают в миску, накрывают пленкой и оставляют немного запариться. После этого снимают шкурку.

К перцу добавляют измельченный чеснок и петрушку, вакуумируют и отправляют в морозилку. После размораживания такую заготовку можно заправить растительным маслом, яблочным уксусом и солью.

Фаршированные перцы

Ингредиенты:

  • 14 перцев
  • 1,5 кг фарша
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 150 г риса
  • 1 яйцо
  • соль, перец и специи

Для этого рецепта рис нужно отварить до полуготовности. После этого добавить обжаренный лук и морковь, фарш, яйцо, соль, перец и специи.

Перец нужно разрезать пополам, наполнить начинкой и сначала подморозить по отдельности. Когда заготовки схватятся, их можно вакуумировать и хранить в морозилке.

Зимой такие перцы достаточно приготовить с томатным соком в духовке или плите.

Универсальный соус

Ингредиенты:

  • 6 перцев
  • 1 кг помидоров
  • 3 луковицы
  • 3 головки чеснока
  • масло
  • соль
  • немного сахара

Перец, помидоры, лук и чеснок запекать до мягкости и легких подпалин. С перца и помидоров снять кожицу, после чего все перебить блендером.

Далее готовый соус нужно разложить порциями и замораживать. Зимой его можно добавлять к пасте, мясу, подливам или использовать в качестве основы для супа.

Перец соломкой или кубиками

Самый простой вариант - свежий перец просто нарезать соломкой или кубиками и заморозить. После замораживания его можно пересыпать в пакеты и доставать нужное количество при необходимости.

Такой перец пригодится для супов, подливок, рагу, пиццы, фунчозы и других домашних блюд.

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