На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі
6 серпня українці святкують Яблучний Спас і найкращий спосіб відзначити свято - спекти домашній пиріг за рецептом, який перевірений десятиліттями. Саме такий знайшовся у кулінарній книзі "Сучасна українська кухня" 1984 року видання.
Рецептом, яким користувалися ще наші бабусі, ділиться Styler.
Чому саме цей рецепт яблучного пирога буде вдалим
У цьому рецепті - пісочне тісто, воно розсипчасте, легке і не вимагає складних маніпуляцій. Яблука попередньо пересипають цукром і дають стекти соку, а це ще один секрет, завдяки цьому начинка не мокне і пиріг тримає форму. А "решітка" з тіста зверху - це та сама деталь, яку пам'ятають усі, хто бачив такий пиріг у бабусі на столі.
Інгредієнти
Для тіста:
- 3 склянки борошна вищого сорту
- 1 склянка цукру
- 200 г маргарину
- ¼ чайної ложки соди
- 1 склянка кефіру
- 1 яйце
- чверть склянки манної крупи або мелених сухарів.
Для начинки:
- 1-1,5 кг яблук
- 1 склянка цукру.
Приготування
Борошно, цукор, маргарин і соду змішати і перетерти у долонях до однорідної крихти. Додати кефір і яйце, замісити тісто.
Лист змастити маслом. Дві третини тіста укласти прямокутником і рівномірно розкачати. Зверху злегка посипати манною крупою або меленими сухарями, вони вберуть зайву вологу від яблук.
Яблука нарізати тонкими шматочками, видаливши серцевину. Пересипати цукром і залишити на півгодини. Потім відкинути на друшляк і дати стекти соку. Укласти яблука рівним шаром на тісто.
Решту тіста розкачати смужками і викласти зверху у вигляді "решітки". Змастити яйцем і випікати в розігрітій духовці до золотистої скоринки.
За бажанням пиріг можна робити відкритим, без "решітки", просто з бортиком по краях із тіста.
Що ще зробити з яблуками на Яблучний Спас
Якщо яблук багато, то не обмежуйте себе лише пирогом. Існує чимало простих та смачних варіантів:
Яблука в духовці. Треба розрізати їх навпіл, посипати корицею і цукром, запекти 20 хвилин. Простий і смачний десерт без зайвих зусиль.
Варення за один день. Потрібно нарізати яблука, засипати цукром у пропорції 1:1, довести до кипіння і розлити по банках. Зберігається всю зиму.
Яблучний сік. Якщо у вас є соковитискач, то Яблучний Спас - це найкращий день щоб заготовити свіжий сік на зиму.
Сушені яблука. Просто треба нарізати їх кружечками і підсушити в духовці при низькій температурі. Ідеально для компотів взимку.
Раніше Styler ділився рецептом освіжаючого компоту з агрусу, який схожий на "Мохіто".
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