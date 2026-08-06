На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі

Чому саме цей рецепт яблучного пирога буде вдалим

У цьому рецепті - пісочне тісто, воно розсипчасте, легке і не вимагає складних маніпуляцій. Яблука попередньо пересипають цукром і дають стекти соку, а це ще один секрет, завдяки цьому начинка не мокне і пиріг тримає форму. А "решітка" з тіста зверху - це та сама деталь, яку пам'ятають усі, хто бачив такий пиріг у бабусі на столі.

Інгредієнти

Для тіста:

3 склянки борошна вищого сорту

1 склянка цукру

200 г маргарину

¼ чайної ложки соди

1 склянка кефіру

1 яйце

чверть склянки манної крупи або мелених сухарів.

Для начинки:

1-1,5 кг яблук

1 склянка цукру.

Приготування

Борошно, цукор, маргарин і соду змішати і перетерти у долонях до однорідної крихти. Додати кефір і яйце, замісити тісто.

Лист змастити маслом. Дві третини тіста укласти прямокутником і рівномірно розкачати. Зверху злегка посипати манною крупою або меленими сухарями, вони вберуть зайву вологу від яблук.

Яблука нарізати тонкими шматочками, видаливши серцевину. Пересипати цукром і залишити на півгодини. Потім відкинути на друшляк і дати стекти соку. Укласти яблука рівним шаром на тісто.

Решту тіста розкачати смужками і викласти зверху у вигляді "решітки". Змастити яйцем і випікати в розігрітій духовці до золотистої скоринки.

За бажанням пиріг можна робити відкритим, без "решітки", просто з бортиком по краях із тіста.

Що ще зробити з яблуками на Яблучний Спас

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Сушені яблука. Просто треба нарізати їх кружечками і підсушити в духовці при низькій температурі. Ідеально для компотів взимку.