rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі
Смачно 06 серпня 2026, 10:24

На Яблучний Спас: цей пиріг зі старої кулінарної книги пекли наші бабусі

Цей рецепт вже перевірено часом, його публікували у кулінарній книжці 1984 року
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Що приготувати на Яблучний Спас (фото: Magnific)
Поділитися:

6 серпня українці святкують Яблучний Спас і найкращий спосіб відзначити свято - спекти домашній пиріг за рецептом, який перевірений десятиліттями. Саме такий знайшовся у кулінарній книзі "Сучасна українська кухня" 1984 року видання.

Рецептом, яким користувалися ще наші бабусі, ділиться Styler.

Чому саме цей рецепт яблучного пирога буде вдалим

У цьому рецепті - пісочне тісто, воно розсипчасте, легке і не вимагає складних маніпуляцій. Яблука попередньо пересипають цукром і дають стекти соку, а це ще один секрет, завдяки цьому начинка не мокне і пиріг тримає форму. А "решітка" з тіста зверху - це та сама деталь, яку пам'ятають усі, хто бачив такий пиріг у бабусі на столі.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 3 склянки борошна вищого сорту
  • 1 склянка цукру
  • 200 г маргарину
  • ¼ чайної ложки соди
  • 1 склянка кефіру
  • 1 яйце
  • чверть склянки манної крупи або мелених сухарів.

Для начинки:

  • 1-1,5 кг яблук
  • 1 склянка цукру.

Приготування

Борошно, цукор, маргарин і соду змішати і перетерти у долонях до однорідної крихти. Додати кефір і яйце, замісити тісто.

Лист змастити маслом. Дві третини тіста укласти прямокутником і рівномірно розкачати. Зверху злегка посипати манною крупою або меленими сухарями, вони вберуть зайву вологу від яблук.

Яблука нарізати тонкими шматочками, видаливши серцевину. Пересипати цукром і залишити на півгодини. Потім відкинути на друшляк і дати стекти соку. Укласти яблука рівним шаром на тісто.

Решту тіста розкачати смужками і викласти зверху у вигляді "решітки". Змастити яйцем і випікати в розігрітій духовці до золотистої скоринки.

За бажанням пиріг можна робити відкритим, без "решітки", просто з бортиком по краях із тіста.

Що ще зробити з яблуками на Яблучний Спас

Якщо яблук багато, то не обмежуйте себе лише пирогом. Існує чимало простих та смачних варіантів:

Яблука в духовці. Треба розрізати їх навпіл, посипати корицею і цукром, запекти 20 хвилин. Простий і смачний десерт без зайвих зусиль.

Варення за один день. Потрібно нарізати яблука, засипати цукром у пропорції 1:1, довести до кипіння і розлити по банках. Зберігається всю зиму.

Яблучний сік. Якщо у вас є соковитискач, то Яблучний Спас - це найкращий день щоб заготовити свіжий сік на зиму.

Сушені яблука. Просто треба нарізати їх кружечками і підсушити в духовці при низькій температурі. Ідеально для компотів взимку.

Рецепти Пиріг
Читайте також Ці речі безнадійно псують інтер'єр: дизайнери радять позбутися їх уже зараз 06 серпня 2026, 10:40 Аномальна спека спалює грядки: 4 ефективні способи врятувати овочі від загибелі 06 серпня 2026, 09:56 Манікюр, який обирають мільйонерки: як зробити трендові "голі нігті" вдома 06 серпня 2026, 08:43 Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секунд 06 серпня 2026, 08:02
Більше цікавого
Гороскопи Таро-гороскоп на 6 серпня: кому обіцяють успіх, а кому - випробування 06 серпня 2026, 06:15
Гороскопи Гороскоп до кінця літа: кому варто готуватися до кар'єрних злетів та розкриття таємниць 05 серпня 2026, 18:13
Смачно Варити не потрібно: як закрити освіжаючий компот із будь-яких фруктів за 15 хвилин 05 серпня 2026, 17:34
Люди Артед Бей із культової "Мумії": як за 25 років змінився актор, який зіграв відважного героя 05 серпня 2026, 16:48
Корисне Дівчина на місяць відмовилася від кондиціонеру для білизни: результат вразив 05 серпня 2026, 16:19