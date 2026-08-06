На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки
6 августа украинцы празднуют Яблочный Спас и лучший способ отметить праздник - испечь домашний пирог по рецепту, который проверен десятилетиями. Именно такой нашелся в кулинарной книге "Сучасна українська кухня" 1984 года издания.
Рецептом, которым пользовались еще наши бабушки, делится Styler.
Почему именно этот рецепт яблочного пирога будет удачным
В этом рецепте - песочное тесто, оно рассыпчатое, легкое и не требующее сложных манипуляций. Яблоки предварительно пересыпают сахаром и дают стечь соку, а это еще один секрет, благодаря этому начинка не мокнет и пирог держит форму. А "решетка" из теста сверху - это та самая деталь, которую помнят все, кто видел такой пирог у бабушки на столе.
Ингредиенты
Для теста:
- 3 стакана муки высшего сорта
- 1 стакан сахара
- 200 г маргарина
- ¼ чайной ложки соды
- 1 стакан кефира
- 1 яйцо
- четверть стакана манной крупы или молотых сухарей.
Для начинки:
- 1-1,5 кг яблок
- 1 стакан сахара.
Приготовление
Муку, сахар, маргарин и соду смешать и перетереть в ладонях до однородной крошки. Добавить кефир и яйцо, замесить тесто.
Противень смазать маслом. Две трети теста уложить прямоугольником и равномерно раскатать. Сверху слегка посыпать манной крупой или молотыми сухарями, они впитают лишнюю влагу от яблок.
Яблоки порезать тонкими кусочками, удалив сердцевину. Пересыпать сахаром и оставить на полчаса. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь соку. Уложить яблоки ровным слоем на тесто.
Остальное тесто раскатать полосками и выложить сверху в виде "решетки". Смазать яйцом и выпекать в разогретой духовке до золотистой корочки.
По желанию пирог можно делать открытым, без "решетки", прямо с бортиком по краям из теста.
Что еще сделать с яблоками на Яблочный Спас
Если яблок много, то не ограничивайте себя только пирогом. Есть немало простых и вкусных вариантов:
Яблоки в духовке. Нужно разрезать их пополам, посыпать корицей и сахаром, запечь 20 минут. Простой и вкусный десерт без лишних усилий.
Варенье за один день. Нужно порезать яблоки, засыпать сахаром в пропорции 1:1, довести до кипения и разлить по банкам. Сохраняется всю зиму.
Яблочный сок. Если у вас есть соковыжималка, то Яблочный Спас - это лучший день, чтобы заготовить свежий сок на зиму.
Сушеные яблоки. Просто нужно нарезать их кружочками и подсушить в духовке при низкой температуре. Идеально для компотов зимой.
Ранее Styler делился рецептом освежающего компота из крыжовника, который похож на "Мохито".
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