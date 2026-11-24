Інгредієнти для боулу з лососем

На одну порцію знадобляться:

слабосолоний лосось - 50 г;

едамаме - 60 г;

моцарела - 40 г;

вершковий сир - 25 г;

помідори чері - 80 г;

салатний мікс - 40 г;

лимонний сік - 1 ч. л. (за бажанням).

Рецепт приготування

Відваріть боби едамаме відповідно до інструкції на упаковці та залиште охолоджуватися.

Промийте салатне листя, обсушіть його та викладіть на дно глибокої тарілки. Помідори чері розріжте навпіл, а моцарелу наріжте кружальцями.

Поверх зелені окремими секціями викладіть помідори, моцарелу, едамаме та скибочки слабосолоного лосося.

У центр тарілки додайте вершковий сир. За бажанням збризніть інгредієнти лимонним соком.

Боул із лососем та едамаме, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

У цьому боулі мені найбільше подобається поєднання едамаме та вершкового сиру. Боби мають ледь відчутний горіхово-солодкуватий присмак, який цікаво контрастує із солоністю лосося. Вершковий сир гармонійно доповнює та робить смак ніжнішим.

Перед споживанням перемішайте компоненти, щоб вершковий сир рівномірно розподілився між ними.

Якщо відварити едамаме заздалегідь та зберігати всі швидкопсувні інгредієнти в холодильнику за температури до +4 градусів, зібрати такий боул можна навіть під час відключення світла.

Алергени: риба, соя, молоко та молочні продукти (лактоза).