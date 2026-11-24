Ингредиенты для боула с лососем

На одну порцию понадобятся:

слабосоленый лосось - 50 г;

идомаме - 60 г;

моцарелла - 40 г;

сливочный творог - 25 г;

помидоры черри - 80 г;

салатный микс - 40 г;

лимонный сок - 1 ч. л. (по желанию).

Рецепт приготовления

Отварите бобы едамаме в соответствии с инструкцией на упаковке и оставьте охлаждаться.

Промойте салатные листья, обсушите их и выложите на дно глубокой тарелки. Помидоры черри разрежьте пополам, а моцареллу нарежьте кружочками.

Поверх зелени отдельными секциями выложите помидоры, моцареллу, эдамаме и ломтики слабосоленого лосося.

В центр тарелки добавьте сливочный творог. По желанию сбрызните ингредиенты лимонным соком.

Боул с лососем и эдамаме, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

В этом боуле мне очень нравится сочетание эдамаме и сливочного сыра. Бобы имеют едва ощутимый орехово-сладковатый привкус, который интересно контрастирует с соленостью лосося. Сливочный сыр гармонично дополняет и делает вкус более нежным.

Перед употреблением перемешайте компоненты, чтобы сливочный сыр равномерно распределился между ними.

Если отварить эдамаме заранее и хранить все скоропортящиеся ингредиенты в холодильнике при температуре до +4 градусов, собрать такой боул можно даже при отключении света.

Аллергены: рыба, соя, молоко и молочные продукты (лактоза).