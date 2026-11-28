Боул з яловичиною, запеченою морквою та хумусом

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яловичий фарш - 120 г;

морква - 150 г;

заморожена овочева суміш (кукурудза, морква, стручкова квасоля, едамаме) - 100 г;

помідори чері - 80 г;

червона цибуля - 10 г;

класичний хумус - 50 г;

лимонний сік - 2 ч. л.;

копчена паприка - 1/2 ч. л.;

сушений часник - 1/3 ч. л.;

мелений кумин (зіра) - дрібка;

сіль - до смаку.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: близько 35 хвилин.

Рецепт приготування боула

Запікаємо моркву

Спершу розігрійте духовку до 200 градусів. Моркву помийте, очистьте та наріжте видовженими скибочками. Для її приготування я обрала копчену паприку та сушений часник, щоб доповнити природну солодкість овочу пряними нотками. Також додайте трохи солі.

Викладіть моркву на деко, застелене пергаментом, та запікайте протягом 25-30 хвилин до м'якості. У середині приготування переверніть скибочки.

Раджу залишати між ними трохи вільного простору, щоб морква рівномірно підрум'янилася.

Готуємо яловичину

Тим часом розігрійте суху сковороду з антипригарним покриттям та викладіть яловичий фарш. Додайте кумин і сіль. Обсмажуйте на середньому вогні, розділяючи м'ясо лопаткою на невеликі шматочки.

Мені подобається використовувати кумин у стравах із яловичини, адже він надає м'ясу особливого пряного аромату та добре поєднується з хумусом.

За рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура готового яловичого фаршу має досягти щонайменше 71 градуса.

Готуємо овочі

Овочеву суміш приготуйте на сковороді відповідно до інструкції на пакованні.

Помідори чері та червону цибулю дрібно наріжте, додайте чайну ложку лимонного соку та перемішайте.

Раджу приготувати цей салат за кілька хвилин до подачі боулу, щоб овочі залишалися свіжими та соковитими.

Робимо заправку на основі хумусу

Замість традиційної заправки я вирішила використати класичний хумус, доповнивши його залишками копченої паприки та лимонного соку.

Мені хотілося зберегти його густу кремову консистенцію, щоб у хумус можна було занурювати скибочки запеченої моркви.

Збираємо боул

У широку глибоку тарілку окремими секціями викладіть запечену моркву, яловичину, теплу овочеву суміш та салат із помідорів. У центрі розмістіть хумус.

Мені подобається саме така подача боулів, адже вона дозволяє самостійно комбінувати інгредієнти під час обіду та щоразу відкривати для себе нові поєднання смаків.

Боул з яловичиною, овочами та хумусом (фото: Юлія Люшньова)

Калорійність та харчова цінність

На одну порцію:

калорійність - близько 420 ккал;

білки - 36 г;

жири - 14 г;

вуглеводи - 38 г.

Харчова цінність є орієнтовною та залежить від конкретних продуктів. Розрахунок зроблено з урахуванням знежиреного фаршу.