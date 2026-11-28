Боул с говядиной, овощами и хумусом: рецепт сытного обеда на выходные (фото)
Мне нравится формат боулов, ведь он позволяет сочетать в одной тарелке ингредиенты с разными вкусами и текстурами. Для обеда выходного дня предлагаю вариант с пряной говядиной, сладковатой запеченной морковью и нежным хумусом.
Как приготовить такой питательный обед дома, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Боул с говядиной, запеченной морковью и хумусом
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- говяжий фарш - 120 г;
- морковь - 150 г;
- замороженная овощная смесь - 100 г;
- помидоры черри - 80 г;
- красный лук - 10 г;
- классический хумус - 50 г;
- лимонный сок - 2 ч. л.;
- копченая паприка - 1/2 ч. л.;
- сушеный чеснок - 1/3 ч. л.;
- молотый кумин (зира) - щепотка;
- соль - по вкусу.
Количество порций: 2.
Время приготовления: около 35 минут.
Рецепт приготовления боула
Запекаем морковь
Для начала разогрейте духовку до 200 градусов. Морковь помойте, очистите и нарежьте ломтиками. Для ее приготовления я выбрала копченую паприку и сушеный чеснок, чтобы дополнить природную сладость овоща пряными нотками. Также добавьте немного соли.
Выложите морковь на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 25-30 минут до мягкости. В середине приготовления переверните ломтики.
Советую оставлять между ними немного свободного пространства, чтобы морковь равномерно подрумянилась.
Готовим говядину
Тем временем разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием и выложите говяжий фарш. Добавьте кумин и соль. Обжаривайте на среднем огне, разделяя мясо лопаткой на небольшие кусочки.
Мне нравится использовать кумин в блюдах из говядины, ведь он придает мясу особый пряный аромат и хорошо сочетается с хумусом.
По рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура готового говяжьего фарша должна достигнуть не менее 71 градуса.
Готовим овощи
Овощную смесь приготовьте на сковороде в соответствии с инструкцией на упаковке.
Помидоры черри и красный лук мелко нашинкуйте, добавьте чайную ложку лимонного сока и перемешайте.
Советую приготовить этот салат за несколько минут до подачи боула, чтобы овощи оставались свежими и сочными.
Делаем заправку на основе хумуса
Вместо традиционной заправки решила использовать классический хумус, дополнив его остатками копченой паприки и лимонного сока.
Мне хотелось сохранить его густую кремовую консистенцию, чтобы в хумус можно было погружать ломтики запеченной моркови.
Собираем боул
В широкую глубокую тарелку отдельными секциями выложите запеченную морковь, говядину, теплую овощную смесь и салат из помидоров. В центре разместите хумус.
Мне нравится именно такая подача боулов, ведь она позволяет самостоятельно комбинировать ингредиенты во время обеда и каждый раз открывать новые сочетания вкусов.
Калорийность и пищевая ценность
На одну порцию:
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калорийность - около 210 ккал;
- белки - 18 г;
- жиры - 7 г;
- углеводы - 19 г.
Пищевая ценность ориентировочная и зависит от конкретных продуктов. Расчет сделан с учетом обезжиренного фарша.