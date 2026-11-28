Боул с говядиной, запеченной морковью и хумусом

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

говяжий фарш - 120 г;

морковь - 150 г;

замороженная овощная смесь - 100 г;

помидоры черри - 80 г;

красный лук - 10 г;

классический хумус - 50 г;

лимонный сок - 2 ч. л.;

копченая паприка - 1/2 ч. л.;

сушеный чеснок - 1/3 ч. л.;

молотый кумин (зира) - щепотка;

соль - по вкусу.

Количество порций: 2.

Время приготовления: около 35 минут.

Рецепт приготовления боула

Запекаем морковь

Для начала разогрейте духовку до 200 градусов. Морковь помойте, очистите и нарежьте ломтиками. Для ее приготовления я выбрала копченую паприку и сушеный чеснок, чтобы дополнить природную сладость овоща пряными нотками. Также добавьте немного соли.

Выложите морковь на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 25-30 минут до мягкости. В середине приготовления переверните ломтики.

Советую оставлять между ними немного свободного пространства, чтобы морковь равномерно подрумянилась.

Готовим говядину

Тем временем разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием и выложите говяжий фарш. Добавьте кумин и соль. Обжаривайте на среднем огне, разделяя мясо лопаткой на небольшие кусочки.

Мне нравится использовать кумин в блюдах из говядины, ведь он придает мясу особый пряный аромат и хорошо сочетается с хумусом.

По рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура готового говяжьего фарша должна достигнуть не менее 71 градуса.

Готовим овощи

Овощную смесь приготовьте на сковороде в соответствии с инструкцией на упаковке.

Помидоры черри и красный лук мелко нашинкуйте, добавьте чайную ложку лимонного сока и перемешайте.

Советую приготовить этот салат за несколько минут до подачи боула, чтобы овощи оставались свежими и сочными.

Делаем заправку на основе хумуса

Вместо традиционной заправки решила использовать классический хумус, дополнив его остатками копченой паприки и лимонного сока.

Мне хотелось сохранить его густую кремовую консистенцию, чтобы в хумус можно было погружать ломтики запеченной моркови.

Собираем боул

В широкую глубокую тарелку отдельными секциями выложите запеченную морковь, говядину, теплую овощную смесь и салат из помидоров. В центре разместите хумус.

Мне нравится именно такая подача боулов, ведь она позволяет самостоятельно комбинировать ингредиенты во время обеда и каждый раз открывать новые сочетания вкусов.

Боул с говядиной, овощами и хумусом (фото: Юлия Люшнева)

Калорийность и пищевая ценность

На одну порцию:

калорийность - около 210 ккал;

белки - 18 г;

жиры - 7 г;

углеводы - 19 г.

Пищевая ценность ориентировочная и зависит от конкретных продуктов. Расчет сделан с учетом обезжиренного фарша.