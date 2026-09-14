Чізкейк із кисломолочного сиру: класичний рецепт і моя версія зі згущеним молоком та горіхами
Цей чізкейк можна приготувати у класичному варіанті або трохи змінити рецепт під себе. Я перевірила обидва способи: базовий із кисломолочного сиру та невелику порцію з вареним згущеним молоком і горіхами.
Styler розповідає, як приготувати класичний чізкейк за рецептом Євгена Клопотенка, а також ділиться перевіреною редакторською версією десерту для невеликої форми.
Класичний чізкейк із кисломолочного сиру
Чізкейк не обов'язково готувати зі складними техніками або на водяній бані. Клопотенко у своєму рецепті пропонує простий варіант десерту на основі звичного кисломолочного сиру. Головний секрет ніжної текстури - однорідно перебити сирну масу та не поспішати з охолодженням готового чізкейка.
Інгредієнти
Для начинки:
- 700 г кисломолочного сиру 9%
- 3 яйця
- 150 мл сметани 20%
- 150 г цукру
- 1 ст. л. борошна
- 10 г ванільного цукру.
Для пісочної основи:
- 160 г пісочного печива
- 30 г цукру
- 50 г вершкового масла 82,5%
- 20 г вершкового масла для змащування форми.
Як приготувати
Спочатку дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м’яким при кімнатній температурі. Духовку розігрійте до 180 градусів.
Поки вершкове масло нагрівається, пісочне печиво подрібніть у блендері до крихти. Перекладіть у миску, додайте 30 г цукру та 50 г м'якого вершкового масла. Перемішайте до однорідної маси.
Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом на дні та змастіть боки вершковим маслом. Викладіть основу на дно і добре розприділіть її по формі.
Поставте форму в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Після цього дістаньте її та залиште основу трохи охолонути.
Тим часом приготуйте начинку. Кисломолочний сир, яйця, сметану, цукор і ванільний цукор перебийте блендером до однорідної ніжної маси. Потім додайте борошно та перемішайте лопаткою.
Вилийте сирну начинку на пісочну основу. Випікайте чізкейк 10 хвилин при 180 градусах у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагріву. Потім зменште температуру до 120 градусів і випікайте ще приблизно 30 хвилин.
Готовий чізкейк має трохи підрум'янитися зверху, а начинка - злегка відійти від бортиків форми.
Після випікання не поспішайте діставати десерт. Залиште його повністю охолонути у формі за кімнатної температури. Коли чізкейк охолоне, обережно пройдіться ножем уздовж бортиків, зніміть форму та наріжте десерт.
Як адаптувати рецепт на 200 г сиру - моя версія
Якщо 700 г сиру для вас забагато, рецепт легко зменшити. Також я спробувала сметану та цукор замінити вареним згущеним молоком і додати горіхи.
На 200 г кисломолочного сиру знадобиться:
- 200 г кисломолочного сиру 9%
- 1 яйце
- 50-60 г вареного згущеного молока
- 1 ч. л. борошна без гірки
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 35 г ваших улюблених горіхів.
Цукор додавати не потрібно, адже варене згущене молоко вже достатньо солодке.
Для основи відповідно до кількості начинки можна взяти приблизно 45-50 г пісочного печива, 14-15 г вершкового масла та 8-9 г цукру.
Приготування залишається таким самим: сир, яйце, варене згущене молоко та ванільний цукор потрібно перебити до однорідності, після чого додати борошно. Я ще додала горіхи - мигдаль та кеш’ю, перед цим передробивши їх у крихту. Але загалом підійдуть будь які горіхи, які вам подобаються.
Далі начинку треба викласти на попередньо запечену основу та випікати за тією ж схемою - 10 хвилин при 180 градусах, потім близько 30 хвилин при 120 градусах.
Такий варіант буде відрізнятися від класичного не лише складом, а й смаком. Варене згущене молоко додасть сирній начинці виражену карамельну ноту.
Раніше Styler дав легкий рецепт медово-горіхових цукерок всього з 3 інгредієнтів.