Чізкейк із кисломолочного сиру: класичний рецепт і моя версія зі згущеним молоком та горіхами

Класичний чізкейк із кисломолочного сиру

Чізкейк не обов'язково готувати зі складними техніками або на водяній бані. Клопотенко у своєму рецепті пропонує простий варіант десерту на основі звичного кисломолочного сиру. Головний секрет ніжної текстури - однорідно перебити сирну масу та не поспішати з охолодженням готового чізкейка.

Інгредієнти

Для начинки:

700 г кисломолочного сиру 9%

3 яйця

150 мл сметани 20%

150 г цукру

1 ст. л. борошна

10 г ванільного цукру.

Для пісочної основи:

160 г пісочного печива

30 г цукру

50 г вершкового масла 82,5%

20 г вершкового масла для змащування форми.

Як приготувати

Спочатку дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м’яким при кімнатній температурі. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Поки вершкове масло нагрівається, пісочне печиво подрібніть у блендері до крихти. Перекладіть у миску, додайте 30 г цукру та 50 г м'якого вершкового масла. Перемішайте до однорідної маси.

Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом на дні та змастіть боки вершковим маслом. Викладіть основу на дно і добре розприділіть її по формі.

Поставте форму в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Після цього дістаньте її та залиште основу трохи охолонути.

Тим часом приготуйте начинку. Кисломолочний сир, яйця, сметану, цукор і ванільний цукор перебийте блендером до однорідної ніжної маси. Потім додайте борошно та перемішайте лопаткою.

Вилийте сирну начинку на пісочну основу. Випікайте чізкейк 10 хвилин при 180 градусах у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагріву. Потім зменште температуру до 120 градусів і випікайте ще приблизно 30 хвилин.

Готовий чізкейк має трохи підрум'янитися зверху, а начинка - злегка відійти від бортиків форми.

Після випікання не поспішайте діставати десерт. Залиште його повністю охолонути у формі за кімнатної температури. Коли чізкейк охолоне, обережно пройдіться ножем уздовж бортиків, зніміть форму та наріжте десерт.

Як адаптувати рецепт на 200 г сиру - моя версія

Якщо 700 г сиру для вас забагато, рецепт легко зменшити. Також я спробувала сметану та цукор замінити вареним згущеним молоком і додати горіхи.

На 200 г кисломолочного сиру знадобиться:

200 г кисломолочного сиру 9%

1 яйце

50-60 г вареного згущеного молока

1 ч. л. борошна без гірки

1 ч. л. ванільного цукру

35 г ваших улюблених горіхів.

Цукор додавати не потрібно, адже варене згущене молоко вже достатньо солодке.

Для основи відповідно до кількості начинки можна взяти приблизно 45-50 г пісочного печива, 14-15 г вершкового масла та 8-9 г цукру.

Чізкейк з вареною згущенкою та горіхами (фото: Styler)

Приготування залишається таким самим: сир, яйце, варене згущене молоко та ванільний цукор потрібно перебити до однорідності, після чого додати борошно. Я ще додала горіхи - мигдаль та кеш’ю, перед цим передробивши їх у крихту. Але загалом підійдуть будь які горіхи, які вам подобаються.

Далі начинку треба викласти на попередньо запечену основу та випікати за тією ж схемою - 10 хвилин при 180 градусах, потім близько 30 хвилин при 120 градусах.

Такий варіант буде відрізнятися від класичного не лише складом, а й смаком. Варене згущене молоко додасть сирній начинці виражену карамельну ноту.