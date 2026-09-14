Чизкейк из творога: классический рецепт и моя версия со сгущенкой и орехами

Классический чизкейк из творога

Чизкейк не обязательно готовить со сложными техниками или на водяной бане. Клопотенко предлагает в своем рецепте простой вариант десерта на основе привычного творога. Главный секрет нежной текстуры - однородно перебить творожную массу и не спешить с охлаждением готового чизкейка.

Ингредиенты

Для начинки:

700 г творога 9%

3 яйца

150 мл сметаны 20%

150 г сахара

1 ст. л. муки

10 г ванильного сахара.

Для песочного основания:

160 г песочного печенья

30 г сахара

50 г сливочного масла 82,5%

20 г сливочного масла для смазывания формы.

Как приготовить

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Пока сливочное масло нагревается, песочное печенье измельчите в блендере до крошки. Переложите в миску, добавьте 30 г сахара и 50 г мягкого сливочного масла. Перемешайте до однородной массы.

Форму диаметром 20 см застелите пергаментом на дне и смажьте бока сливочным маслом. Выложите основание на дно и хорошо распределите его по форме.

Поставьте форму в духовку на 10 минут при 180 градусах. После этого достаньте ее и оставьте основание немного остыть.

Тем временем приготовьте начинку. Творог, яйца, сметану, сахар и ванильный сахар перебейте блендером до однородной нежной массы. Затем добавьте муку и перемешайте лопаткой.

Вылейте творожную начинку на песочное основание. Выпекайте чизкейк 10 минут при 180 градусах в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Затем убавьте температуру до 120 градусов и выпекайте еще примерно 30 минут.

Готовый чизкейк должен немного подрумяниться сверху, а начинка - слегка отойти от бортиков формы.

После выпечки не спешите доставать десерт. Оставьте его полностью остыть в форме при комнатной температуре. Когда чизкейк остынет, осторожно пройдитесь ножом вдоль бортиков, снимите форму и нарежьте десерт.

Как адаптировать рецепт на 200 г творога - моя версия

Если 700 г творога для вас многовато, рецепт легко уменьшить. Также я попробовала сметану и сахар заменить вареной сгущенкой и добавить орехи.

На 200 г кисломолочного творога понадобится:

200 г творога 9%

1 яйцо

50-60 г вареной сгущенки

1 ч. л. муки без горки

1 ч. л. ванильного сахара

35 г ваших любимых орехов.

Сахар добавлять не нужно, ведь вареная сгущенка уже достаточно сладкая.

Для основания в соответствии с количеством начинки можно взять примерно 45-50 г песочного печенья, 14-15 г сливочного масла и 8-9 г сахара.

Чизкейк с вареной сгущенкой и орехами (фото: Styler)

Приготовление остается таким же: творог, яйцо, вареную сгущенку и ванильный сахар нужно перебить до однородности, после чего добавить муку. Я еще добавила орехи - миндаль и кешью, перед этим передробивши их в крошку. Но в общем подойдут любые орехи, которые вам нравятся.

Далее начинку нужно выложить на запеченное основание и выпекать по той же схеме - 10 минут при 180 градусах, затем около 30 минут при 120 градусах.

Такой вариант будет отличаться от классического не только составом, но и вкусом. Вареное сгущенное молоко придаст творожной начинке выраженную карамельную ноту.