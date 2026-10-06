Французький тост із бріошу з корицею та маскарпоне: рецепт солодкого сніданку (відео)

Французький тост зі смаком сінабона

Рецептом запашного французького тосту поділилась італійська шеф-кухарка Луїза Сампайо в своєму Instagram .

Інгредієнти

Для начинки:

2 великі скибки хліба бріош

25 г вершкового масла

10 г меленої кориці

ваніль - за смаком

Для просочення:

1 яйце

80 мл молока

5 г меленої кориці

ваніль - за смаком

Для крему:

30 г маскарпоне або крем-сиру

15 г вершкового масла

30 г цукрової пудри або згущеного молока

ваніль - за смаком

Додатково:

вершкове масло для смаження

мелена кориця для подачі

Приготування

Для начинки м'яке вершкове масло змішайте з корицею та ваніллю. Має вийти однорідна ароматна паста.

Намажте нею одну скибку бріошу та накрийте другою, щоб начинка опинилася всередині.

В окремій мисці збийте яйце з молоком, корицею та ваніллю. Обережно занурте підготовлений тост у суміш з обох боків, щоб хліб добре просочився.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи вершкового масла. Обсмажуйте тост з обох боків до рум'яної скоринки. Важливо не робити вогонь надто сильним, щоб хліб встиг прогрітися всередині й не підгорів зовні.

Для крему змішайте маскарпоне або крем-сир із м'яким вершковим маслом, цукровою пудрою або згущеним молоком та ваніллю. Перемішайте до однорідної ніжної консистенції.

Готовий тост викладіть на тарілку, зверху додайте крем і присипте невеликою кількістю кориці. Подавайте одразу, поки бріош залишається теплим, а корично-вершкова начинка всередині - м'якою та ароматною.

Чим можна замінити бріош

Як радять у Edible Arena , для такого рецепту краще використовувати трохи підсушений хліб. Він добре вбирає яєчно-молочну суміш, але не розмокає та не втрачає форму під час обсмажування.

Якщо бріошу немає, то автор пропонує його замінити на халу або товстий білий хліб. Маскарпоне для крему також допускається замінити рікоттою або будь-яким іншим крем-сиром.