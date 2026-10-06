rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)
Вкусно 06 октября 2026, 17:34

Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)

Румяной бриош с коричневой начинкой и нежным кремом из маскарпоне
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Быстрый рецепт французских тостов с корицей (фото: Styler)
Поделиться:

Если вы любите синабоны, но не всегда есть время и желание готовить их с нуля, этот рецепт станет быстрой альтернативой. Нежный бриош прячет внутри ароматную корично-сливочную начинку, а сверху тост дополняет крем из маскарпоне или крем-сыра.

Как приготовить альтернативу синабону, рассказывает Styler.

Французский тост со вкусом синабона

Рецептом душистого французского тоста поделилась итальянская шеф-повара Луиза Сампайо в своем Instagram.

Ингредиенты

Для начинки:

  • 2 большие ломтика хлеба бриош
  • 25 г сливочного масла
  • 10 г молотой корицы
  • ваниль - по вкусу

Для пропитки:

  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • 5 г молотой корицы
  • ваниль - по вкусу

Для крема:

  • 30 г маскарпоне или крем-сыра.
  • 15 г сливочного масла
  • 30 г сахарной пудры или сгущенки
  • ваниль - по вкусу

Дополнительно:

  • сливочное масло для жарки
  • молотая корица для подачи

Приготовление

Для начинки мягкое сливочное масло смешайте с корицей и ванилью. Должна получиться однородная ароматная паста.

Намажьте ею один ломтик бриоша и накройте другим, чтобы начинка оказалась внутри.

В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, корицей и ванилью. Осторожно окуните подготовленный тост в смесь с обеих сторон, чтобы хлеб хорошо пропитался.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного сливочного масла. Обжаривайте тост с обеих сторон до румяной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы хлеб успел прогреться внутри и не подгорел снаружи.

Для крема смешайте маскарпоне или крем-сыр с мягким сливочным маслом, сахарной пудрой или сгущенкой и ванилью. Перемешайте до однородной нежной смеси.

Готовый тост выложите на тарелку, сверху добавьте крем и присыпьте небольшим количеством корицы. Подавайте сразу, пока бриош остается теплым, а корично-сливочная начинка внутри - мягкой и ароматной.

Чем можно заменить бриош

Как советуют в Edible Arena, для такого рецепта лучше использовать чуть-чуть подсушенный хлеб. Он хорошо впитывает яично-молочную смесь, но не размокает и не теряет форму при обжаривании.

Если бриоша нет, то автор предлагает его заменить халой или толстым белым хлебом. Маскарпоне для крема также допускается заменить рикоттой или любым другим крем-сыром.

Вас также может заинтересовать, как приготовить морковный торт в стиле Starbucks дома.

Читайте также Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом 06 октября 2026, 17:01 В Киевской области грибница побила собственный рекорд и показала корзины: почти 300 боровиков (фото) 06 октября 2026, 16:49 Glovo официально отреагировала на обвинения насчет работы российских военных-курьеров 06 октября 2026, 16:06 Не спешите покупать: Андре Тан объяснил, как проверять одежду в примерочной 06 октября 2026, 15:27
Больше интересного
Люди Лидия Таран показала, как выглядит ее 19-летняя дочь и где она учится 06 октября 2026, 14:51
Тренды Detroit: Become Human, The Walking Dead и Undertale: популярные игры, где ваши решения влияют на сюжет 06 октября 2026, 14:18
Люди Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием 06 октября 2026, 13:42
Полезное Акациевый, гречишный, липовый: чем отличается мед и на что обратить внимание при покупке 06 октября 2026, 13:16
Люди Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" 06 октября 2026, 12:44