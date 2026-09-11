Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку

Що потрібно підготувати з продуктів

Для приготування грибного паштету вам знадобляться:

250 г білих грибів,

1 невелика цибулина,

1 середній маринований огірок,

20 г волоських горіхів,

1 плавлений сирок,

1 ч. л. діжонської гірчиці,

½-1 зубчик часнику,

1-2 ч. л. огіркового розсолу - за необхідності

чорний мелений перець,

сіль - обережно, оскільки огірок і сирок уже солоні,

приблизно 1 ч. л. олії для обсмажування

Секрет смаку тут не лише в самому поєднанні продуктів, а й у тому, як підготувати гриби.

Як приготувати паштет

Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте на олії. Додайте нарізані білі гриби й готуйте на достатньо сильному вогні, доки зайва волога не випарується, а гриби не почнуть добре підрум’янюватися. Саме це допоможе отримати насичений грибний смак, а не текстуру варених грибів.

Волоські горіхи окремо підсушіть на сухій пательні приблизно 2–3 хвилини. Після цього вони стануть ароматнішими.

У чашу блендера перекладіть теплі гриби з цибулею, горіхи, плавлений сирок, гірчицю та часник. Перебийте все до кремової консистенції.

А ось маринований огірок додайте вже наприкінці разом із 1 ч. л. розсолу. Зробіть лише кілька коротких імпульсів блендером. Огірок не варто повністю перетворювати на пюре - невеликі хрумкі шматочки зроблять паштет цікавішим за текстурою.

Спробуйте готову закуску та додайте чорний перець. За потреби влийте ще трохи огіркового розсолу. Із сіллю будьте обережні - її може бути достатньо у плавленому сирку та маринованому огірку.

Готовий паштет можна одразу подавати з хлібом, грінками або свіжими овочами.

Смачного!