Грибной паштет с секретом: один ингредиент меняет весь вкус

Что нужно подготовить из продуктов

Для приготовления грибного паштета вам понадобятся:

250 г белых грибов,

1 небольшая луковица,

1 средний маринованный огурец,

20 г грецких орехов,

1 плавленый сырок,

1 ч. л. дижонской горчицы,

½-1 зубчик чеснока,

1-2 ч. л. огуречного рассола - при необходимости

черный молотый перец,

соль - осторожно, поскольку огурец и творожок уже соленые,

примерно 1 ч. л. масла для обжаривания

Секрет вкуса здесь не только в сочетании продуктов, но и в том, как подготовить грибы.

Как приготовить паштет

Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанные белые грибы и готовьте на сильном огне, пока лишняя влага не испарится, а грибы не начнут хорошо подрумяниваться. Это поможет получить насыщенный грибной вкус, а не текстуру вареных грибов.

Грецкие орехи отдельно подсушите на сухой сковороде примерно 2-3 минуты. После этого они станут более ароматными.

В чашу блендера переложите теплые грибы с луком, орехи, плавленый сырок, горчицу и чеснок. Перебейте все до кремовой смеси.

А вот маринованный огурец добавьте уже в конце вместе с 1 ч. л. рассола. Сделайте всего несколько коротких импульсов блендером. Огурец не стоит полностью превращать в пюре - небольшие хрустящие кусочки сделают паштет интереснее текстуры.

Попробуйте готовую закуску и добавьте черный перец. При необходимости влейте еще немного огуречного рассола. С солью будьте осторожны - ее может быть достаточно в плавленном сырке и маринованном огурце.

Готовый паштет можно сразу подавать с хлебом, гренками или свежими овощами.

Приятного аппетита!