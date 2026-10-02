Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем

Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі

Інгредієнти:

500 г філе стегна

4-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1 ч. л. рослинної олії або олія-спрей

3 ст. л. соєвого соусу

2-3 зубчики часнику

пів ч. л. сухого або свіжого імбиру

пів ч. л. паприки

сіль і чорний перець - за смаком

1,5-2 ст. л. меду

1 ч. л. кочуджану або шрірачі

1 ст. л. томатної пасти або кетчупу

2 ст. л. води

кунжут - для подачі

зелена цибуля - для подачі

Приготування

Філе стегна наріжте невеликими шматочками розміром приблизно з попкорн.

Додайте 1 ст. л. соєвого соусу, 1-2 подрібнені зубчики часнику, імбир і паприку. Перемішайте та залиште на 10-15 хвилин для маринування.

Обваляйте шматочки курки в кукурудзяному крохмалі, щоб він повністю покрив м'ясо. Саме крохмаль створює хрустку скоринку, але без фритюру.

Викладіть курку в кошик мультипечі в один шар. Збризніть олією та готуйте при 180 градусів протягом 12-15 хвилин. Потім підвищте температуру до 200 градусів і готуйте ще 2-3 хвилини до хрусткої скоринки.

Тим часом приготуйте соус. У сковороді змішайте 2 ст. л. соєвого соусу, мед, кочуджан або шрірачу, томатну пасту, подрібнений зубчик часнику та воду. Прогрійте на середньому вогні 1-2 хвилини, поки соус трохи не загусне.

Перекладіть готову курку в сковороду з соусом і швидко перемішайте, щоб він рівномірно покрив шматочки.

Перед подачею посипте кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею.