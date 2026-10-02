Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи: простой рецепт с крахмалом

Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи

Ингредиенты:

500 г филе бедра

4-5 ст. л. кукурузного крахмала

1 ч. л. растительного масла или масло-спрей

3 ст. л. соевого соуса

2-3 зубчика чеснока

пол ч. л. сухого или свежего имбиря

пол ч. л. паприки

соль и черный перец - по вкусу

1,5-2 ст. л. меда

1 ч. л. кочуженную или шрирачи

1 ст. л. томатной пасты или кетчупа

2 ст. л. воды

кунжут - для подачи

зеленый лук - для подачи

Приготовление

Филе бедра нарежьте небольшими кусочками размером примерно с попкорн.

Добавьте 1 ст. л. соевого соуса, 1-2 измельченных зубчика чеснока, имбиря и паприки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут для маринования.

Обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, чтобы он полностью покрыл мясо. Именно крахмал создает хрустящую корочку, но без фритюра.

Выложите курицу в корзину мультипечи в один слой. Сбрызните маслом и готовьте при 180 градусов в течение 12-15 минут. Затем увеличьте температуру до 200 градусов и готовьте еще 2-3 минуты до хрустящей корочки.

Тем временем приготовьте соус. В сковороде смешайте 2 ст. л. соевого соуса, мед, кочуджан или шрирач, томатную пасту, измельченный зубчик чеснока и воду. Прогрейте на среднем огне 1-2 минуты, пока соус чуть-чуть не загустеет.

Переложите готовую курицу в сковороду с соусом и быстро перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.

Перед подачей посыпьте кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.