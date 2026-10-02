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Вкусно 02 октября 2026, 16:28

Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи: простой рецепт с крахмалом

Курица выходит с хрустящей корочкой, а пикантный соус придает ей насыщенный азиатский вкус
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Рецепт хрустящего куриного попкорна (фото: Styler)
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Если хочется хрустящей курицы без жарки в большом количестве масла, приготовьте чикен-попкорн в мультипечи. Секрет корочки - кукурузный крахмал, а финальный соус с медом и кочуджаном делает кусочки особенно насыщенными.

Как приготовить корейский чикен-попкорн, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт кулинарного блоггера "leocoookss" из Instagram.

Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи

Ингредиенты:

  • 500 г филе бедра
  • 4-5 ст. л. кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. растительного масла или масло-спрей
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2-3 зубчика чеснока
  • пол ч. л. сухого или свежего имбиря
  • пол ч. л. паприки
  • соль и черный перец - по вкусу
  • 1,5-2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. кочуженную или шрирачи
  • 1 ст. л. томатной пасты или кетчупа
  • 2 ст. л. воды
  • кунжут - для подачи
  • зеленый лук - для подачи

Приготовление

Филе бедра нарежьте небольшими кусочками размером примерно с попкорн.

Добавьте 1 ст. л. соевого соуса, 1-2 измельченных зубчика чеснока, имбиря и паприки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут для маринования.

Обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, чтобы он полностью покрыл мясо. Именно крахмал создает хрустящую корочку, но без фритюра.

Выложите курицу в корзину мультипечи в один слой. Сбрызните маслом и готовьте при 180 градусов в течение 12-15 минут. Затем увеличьте температуру до 200 градусов и готовьте еще 2-3 минуты до хрустящей корочки.

Тем временем приготовьте соус. В сковороде смешайте 2 ст. л. соевого соуса, мед, кочуджан или шрирач, томатную пасту, измельченный зубчик чеснока и воду. Прогрейте на среднем огне 1-2 минуты, пока соус чуть-чуть не загустеет.

Переложите готовую курицу в сковороду с соусом и быстро перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.

Перед подачей посыпьте кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

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