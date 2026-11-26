Рецепт курки по-французьки із сирною шапочкою

Інгредієнти:

філе курячого стегна - 400 г;

вершковий сир - 80 г;

твердий сир - 60 г;

майонез - 2 ст. л.;

крохмаль - 1 ч. л.;

яєчний жовток - 1 шт.;

соєвий соус - 1 ст. л.;

солодка паприка - 1/2 ч. л.;

соус теріякі - 15 г;

сіль - за потреби.

Кількість порцій: 3.

Час приготування: близько 45 хвилин.

Покроковий рецепт приготування

Філе курячого стегна розгорніть та злегка відбийте, щоб шматочки мали приблизно однакову товщину. Додайте соєвий соус і солодку паприку, перемішайте та залиште маринуватися на мінімум 10 хвилин у холодильнику.

Тим часом приготуйте сирну шапочку. Натріть твердий сир на дрібній тертці та змішайте його з вершковим сиром, майонезом, яєчним жовтком і крохмалем. Ретельно перемішайте до утворення густої однорідної маси.

Викладіть курку у форму для запікання та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Після цього дістаньте м'ясо та розподіліть поверх кожного шматочка сирну масу, формуючи об'ємні шапочки.

Поверніть курку в духовку та запікайте ще приблизно 10-15 хвилин, доки сирна шапочка не набуде золотистого відтінку.

Час запікання може відрізнятися залежно від товщини шматочків м'яса. Згідно з рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура готової курки має становити щонайменше 74 градуси.

Залиште готове м'ясо на 5 хвилин, після чого полийте кожну сирну шапочку невеликою кількістю соусу теріякі. Він додасть страві солодкуватого присмаку та вдало доповнить вершковий смак сиру.

Соковите куряче філе із сирною шапочкою і гарніром (фото: Юлія Люшньова)

Що робить куряче філе соковитим

Секрет цього рецепта полягає одразу в кількох особливостях приготування:

Вибір м'яса. Філе стегна містить більше жиру, ніж куряча грудка, тому його складніше пересушити під час запікання.

Маринування. Сіль у складі соєвого соусу сприяє утриманню вологи в м'ясі, а сам соус збагачує його смак.

Рівномірна товщина. Злегка відбиті шматочки курки пропікаються рівномірніше.

Сирна шапочка. Вершковий сир додає страві ніжності, а густий шар сирної маси частково захищає поверхню м'яса від пересихання.

Контроль температури. Використання кухонного термометра допомагає не перетримати курку в духовці та бути повністю впевненим у готовності страви.

З чим подавати курку по-французьки

Така курка добре смакує практично з будь-яким гарніром. Я обрала картопляне пюре, овочі, а також мариновані огірки. Їхня легка кислинка чудово врівноважує насичений вершковий смак сирної шапочки.