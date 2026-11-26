Рецепт курицы по-французски с творожной шапочкой

Ингредиенты:

филе куриного бедра - 400 г;

сливочный сыр - 80 г;

твердый сыр - 60 г;

майонез - 2 ст. л.;

крахмал - 1 ч. л.;

яичный желток - 1 шт.;

соевый соус - 1 ст. л.;

сладкая паприка - 1/2 ч. л.;

соус терияки -15 г;

соль - при необходимости.

Количество порций: 3.

Время приготовления: около 45 минут.

Пошаговый рецепт приготовления

Филе куриного бедра разверните и слегка отбейте, чтобы кусочки имели примерно одинаковую толщину. Добавьте соевый соус и сладкую паприку, перемешайте и оставьте мариноваться на минимум 10 минут в холодильнике.

Тем временем приготовьте сырную шапочку. Натрите сыр на мелкой терке и смешайте его со сливочным сыром, майонезом, яичным желтком и крахмалом. Тщательно перемешайте до образования густой однородной массы.

Выложите курицу в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

После этого достаньте мясо и распределите поверх каждого кусочка творожную массу, формируя объемные шапочки.

Поверните курицу в духовку и запекайте еще примерно 10-15 минут, пока сырная шапочка не приобретет золотистый оттенок.

Время запекания может отличаться в зависимости от толщины кусочков мяса. Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура готовой курицы должна составлять не менее 74 градусов.

Оставьте готовое мясо на 5 минут, после чего полейте каждую творожную шапочку небольшим количеством соуса терияки. Он придаст блюду сладковатый вкус и удачно дополнит сливочный вкус сыра.

Сочное куриное филе с творожной шапочкой и гарниром (фото: Юлия Люшнева)

Что делает куриное филе сочным

Секрет этого рецепта заключается сразу в нескольких особенностях приготовления:

Выбор мяса. Филе бедра содержит больше жира, чем куриная грудка, поэтому его сложнее пересушить во время запекания.

Маринование. Соль в составе соевого соуса способствует удержанию влаги в мясе, а сам соус обогащает его вкус.

Равномерная толщина. Слегка отбитые кусочки курицы пропекаются более равномерно.

Сырная шапочка. Сливочный творог придает блюду нежность, а густой слой творожной массы частично защищает поверхность мяса от пересыхания.

Контроль температуры. Использование кухонного термометра помогает не передержать курицу в духовке и быть уверенным в готовности блюда.

С чем подавать курицу по-французски

Такая курица хорошо подходит практически с любым гарниром. Я выбрала картофельное пюре, овощи, а также маринованные огурцы. Их легкая кислинка отлично уравновешивает насыщенный сливочный вкус сырной шапочки.