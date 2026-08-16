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Смачно 16 серпня 2026, 11:12

Кабачки, які захочеться їсти щодня: простий рецепт із пікантним соусом

Особливо смачно вони розкриваються після охолодження - тоді аромат стає ще насиченішим
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Проста закуска з кабачків (фото: Magnific)
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Сезон кабачків - чудовий привід урізноманітнити літнє меню. Цю закуску готують із обсмажених або запечених овочів, а особливого смаку їй надає ніжна заправка з пікантними нотками.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Марії Рибак розповідає, як приготувати цю просту літню страву та що додати до кабачків, щоб вони вийшли особливо ароматними.

Інгредієнти

Для приготування закуски знадобляться:

  • кабачки
  • сіль
  • 1 склянка сметани
  • 3 ст. л. зернистої гірчиці
  • 3 ст. л. соєвого соусу
  • суміш мелених перців
  • великий пучок зелені
  • 1 велика головка часнику або 2 невеликі.

Як приготувати закуску з кабачків

1. Підготуйте кабачки

Кабачки добре помийте та наріжте кружальцями. Щедро посоліть і залиште приблизно на 15-20 хвилин.

За цей час овочі віддадуть зайву вологу, завдяки чому під час подальшого приготування вони краще підрум'яняться.

Після цього промокніть кабачки паперовими рушниками.

2. Обсмажте або запечіть

Підготовлені кружальця можна приготувати кількома способами: на грилі, сковороді або в духовці.

За бажанням злегка збризніть їх рослинною олією та обсмажте або запечіть до появи рум'яної скоринки.

3. Приготуйте ароматну заправку

Поки кабачки готуються, зробіть соус.

У мисці змішайте сметану, зернисту гірчицю та соєвий соус. Додайте суміш мелених перців, дрібно нарізану зелень і натертий або пропущений через прес часник.

Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка стала однорідною.

4. Змішайте кабачки із соусом

Гарячі кабачки перекладіть у миску із заправкою. Обережно перемішайте, щоб соус рівномірно покрив кожен шматочок.

Саме на цьому етапі овочі вбирають аромат часнику, гірчиці та зелені, тому закуска виходить особливо насиченою.

5. Охолодіть

Залиште кабачки до повного охолодження, а потім поставте в холодильник на кілька годин.

Не поспішайте подавати закуску одразу: після охолодження смаки стають більш виразними, а кабачки добре просочуються заправкою.

З чим подавати кабачкову закуску

Найпростіший варіант - викласти охолоджені кабачки на хрусткий підсмажений хліб. Виходять своєрідні овочеві канапки, які чудово підійдуть для перекусу або літнього столу.

Також закуска добре поєднується з картоплею, шашликом та стейком.

А якщо хочеться простої домашньої вечері, її можна їсти прямо з миски - настільки вдало поєднуються ніжні кабачки, пікантна гірчиця, часник і свіжа зелень.

Маленький секрет

Для цього рецепта краще брати саме молоді кабачки: вони мають ніжну шкірку, менше насіння та швидко готуються. А якщо дати готовій закусці кілька годин настоятися в холодильнику, вона стане ще ароматнішою.

Рецепти Кабачки Духовка
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