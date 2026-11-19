Картопля в йогуртовому маринаді

Інгредієнти

картопля - 500 г,

натуральний йогурт без добавок - 200 г,

часник - за смаком,

олія - 1 ст. л,

сіль та улюблені спеції - за смаком.

Як приготувати картоплю в йогуртовому маринаді

Крок 1. Підготуйте картоплю

Картоплю помийте, почистьте та наріжте так, як вам більше подобається: соломкою, кружальцями або невеликими шматочками. Головне, щоб вони були приблизно однакової товщини. Так картопля приготується рівномірно, і не доведеться виловлювати вже готові шматочки, поки решта ще тверда.

Приблизні розміри шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Крок 2. Зробіть маринад

В окремій мисці змішайте натуральний йогурт, олію, подрібнений часник, сіль та улюблені спеції. Я б радила додати сванську сіль, чорний перець і трішки сушеного часнику. Але тут усе залежить від ваших смаків. У мене був безлактозний йогурт без цукру та додатків. Він додав картоплі трохи кислинки.

Перемішайте до однорідності, щоб спеції рівномірно розподілилися в йогурті.

Крок 3. Замаринуйте картоплю

Перекладіть нарізану картоплю в миску з маринадом і добре перемішайте. Важливо, щоб кожен шматочок був покритий йогуртовою сумішшю.

Залиште картоплю приблизно на 15 хвилин маринуватися. Цього часу вистачить, щоб спеції розподілилися по поверхні картоплі.

Крок 4. Відправте в духовку

Поки картопля стоїть у маринаді, розігрійте духовку до 200 градусів.

Застеліть деко пергаментом і викладіть картоплю одним шаром. Або ж викладіть у неглибоку скляну форму. Намагайтеся не складати шматочки один на одного, інакше замість запікання вони більше тушкуватимуться у власному соку.

Поставте картоплю в розігріту духовку приблизно на 45 хвилин. Час залежить від потужності вашої духовки.

Крок 5. Не забудьте перемішати

Приблизно через 20 хвилин від початку запікання дістаньте деко та обережно перемішайте картоплю. Це допоможе їй рівномірніше підрум'янитися.

А за 10 хвилин до завершення приготування збільште температуру до 220 градусів і ще раз перемішайте картоплю.

Крок 6. Дайте картоплі трохи відпочити

Коли картопля стане м'якою всередині та рум'яною зовні, вимкніть духовку й залиште її там ще на 5 хвилин. Після цього можна подавати до столу. Найсмачніша така картопля саме гарячою, одразу після приготування.

Не хвилюйтеся, якщо після запікання на картоплі залишиться трохи йогуртового маринаду. Це цілком нормально, адже йогурт не обов'язково повністю випаровується або перетворюється на скоринку. Подекуди він може залишатися у вигляді ніжного соусу чи злегка запеченого білого шару.

Готова картопля (фото: Юлія Шиканова)

Поради для приготування

Не нарізайте картоплю надто великими шматочками. Середні часточки краще пропікаються, а от великим може знадобитися більше часу.

Вибирайте густий натуральний йогурт. Він краще тримається на картоплі й не стікає одразу на деко.

Не переборщіть з маринадом на деко. Якщо на дні миски залишилася зайва йогуртова суміш, не обов'язково виливати її всю до картоплі. Зайва волога заважатиме утворенню скоринки.

Орієнтуйтеся не лише на таймер. Через 45 хвилин перевірте найбільший шматочок виделкою. Якщо вона легко проходить усередину, картопля готова.

Спробуйте різні спеції. Крім сванської солі та часнику, сюди добре підійдуть розмарин, чебрець, паприка або суміш італійських трав.

Страва містить молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу йогурту та використаних сумішей спецій.