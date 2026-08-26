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Смачно 26 серпня 2026, 12:36

Каша з м'ясом на зиму: готуємо ситну домашню заготовку в банках

Із зазначеної кількості продуктів виходить 16 півлітрових баночок
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як приготувати кашу з м'ясом (фото згенероване ШІ)
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Коли взимку не хочеться витрачати час на приготування вечері, виручить домашня заготовка з м'ясом і крупою. Розповідаємо, як закрити кашу з м'ясом у півлітрових банках, щоб потім просто відкрити її та швидко подати до столу.

Styler показав рецепт каші з м'ясом у банках, для якої можна використовувати гречку або сочевицю.

Каша з м'ясом на зиму

Домашні заготовки на зиму - це не лише овочі, варення чи соління. У півлітрових банках можна приготувати ситну кашу з м'ясом, яка стане готовою основою для швидкого обіду або вечері.

Для цього рецепта можна використовувати куряче стегно, гречку або сочевицю, а для смаку додати просту засмажку з цибулі та моркви. Усі інгредієнти закладаються безпосередньо в банки, після чого заготовка готується в духовці.

Інгредієнти

Із зазначеної кількості продуктів виходить 16 півлітрових банок.

  • 2 кг м'яса - у рецепті використовується куряче стегно,
  • 600 г гречки,
  • 500 г сочевиці,
  • 500 г моркви,
  • 500 г цибулі,
  • сіль,
  • перець -, за смаком
  • вода.

Як приготувати кашу з м'ясом у банках

Спочатку підготуйте м’ясо: наріжте його невеликими шматочками. Цибулю очистіть і наріжте, а моркву натріть на тертці.

Поки стерилізуються банки, приготуйте засмажку. Обсмажте цибулю з морквою до м'якості.

У кожну підготовлену півлітрову банку покладіть:

  • 60 г промитої гречки або 70 г промитої сочевиці,
  • 125 г м'яса,
  • 1 столову ложку з гіркою засмажки з цибулі та моркви,
  • 5 г солі,
  • перець - за смаком.

Після цього залийте банки звичайною холодною водою - до плечиків.

Накрийте банки фольгою або кришками без гумових ущільнювачів і поставте в духовку. Доведіть заготовки до кипіння при температурі 180 градусів.

Коли каша з м'ясом закипить, зменште температуру до 160 градусів і готуйте ще приблизно 2,5 години.

Готові банки обережно дістаньте з духовки, закрутіть кришками, накрийте та залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготовки у прохолодне місце для зберігання.

Така каша з м'ясом стане зручною домашньою заготівлею на зиму, коли потрібно швидко приготувати ситну страву без зайвого клопоту.

Смачного!

Нагадаємо, як раніше ми ділилися смачним рецептом печені по-житомирські для якої вам знадобиться всього лише пів кіло свинини.

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