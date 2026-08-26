Каша с мясом на зиму: готовим домашнюю сытную заготовку в банках
Когда зимой не хочется тратить время на приготовление ужина, выручит домашнюю заготовку с мясом и крупой. Рассказываем, как закрыть кашу с мясом в пол-литровых банках, чтобы потом просто открыть ее и быстро подать к столу.
Styler показал рецепт каши с мясом в банках, для которой можно использовать гречку или чечевицу.
Каша с мясом на зиму
Домашние заготовки на зиму - это не только овощи, варенье или соление. В пол-литровых банках можно приготовить сытную кашу с мясом, которая станет готовой основой для быстрого обеда или ужина.
Для этого рецепта можно использовать куриное бедро, гречку или чечевицу, а для вкуса добавить простую зажарку из лука и моркови. Все ингредиенты закладываются непосредственно в банки, после чего готовится заготовка в духовке.
Ингредиенты
Из указанного количества продуктов выходит 16 пол-литровых банок.
- 2 кг мяса - в рецепте используется куриное бедро,
- 600 г гречихи,
- 500 г чечевицы,
- 500 г моркови,
- 500 г лука,
- соль,
- перец - по вкусу
- вода.
Как приготовить кашу с мясом в банках
Сначала подготовьте мясо: нарежьте его небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте, а морковь натрите на терке.
Пока стерилизуются банки, приготовьте зажарку. Обжарьте лук с морковью до мягкости.
В каждую подготовленную пол-литровую банку положите:
- 60 г промытой гречки или 70 г промытой чечевицы,
- 125 г мяса,
- 1 столовую ложку с горкой зажарки из лука и моркови,
- 5 г соли,
- перец - по вкусу.
После этого залейте банки обычной холодной водой - до плечиков.
Накройте банки фольгой или крышками без резиновых уплотнителей и поставьте в духовку. Доведите заготовки до кипения при температуре 180 градусов.
Когда каша с мясом закипит, убавьте температуру до 160 градусов и готовьте еще примерно 2,5 часа.
Готовые банки осторожно извлеките из духовки, закрутите крышками, накройте и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите заготовки в прохладное место хранения.
Такая каша с мясом станет удобной домашней заготовкой на зиму, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо без лишних хлопот.
Приятного аппетита!
Напомним, как раньше мы делились вкусным рецептом печеные по-житомирски для которой вам понадобится всего лишь полкило свинины.