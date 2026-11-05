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Смачно 05 листопада 2026, 16:07

Курячий салат із помідорами та сиром в ананасово-горіховій крихті: простий рецепт (фото)

Незвичайне поєднання смаків, ніжна заправка та ефектна подача - салат, який легко приготувати вдома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Жінка тримає в руках тарілку із курячим салатом (колаж: Styler)
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Іноді навіть зі звичних продуктів можна приготувати салат, який вразить незвичайним поєднанням смаків. У цьому рецепті ніжні, солодкуваті та свіжі нотки доповнюють одна одну, а сама страва виходить яскравою та апетитною.

Власним рецептом салату ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції

Для салату:

  • Готова курятина без кісток - 200 г
  • Жовті помідори - 2 середні
  • Листя салату - 70 г
  • Густий вершковий сир без добавок - 120 г
  • Консервований ананас - 30 г м'якоті без сиропу
  • Фундук - 30 г.

Для заправки:

  • Грецький йогурт без добавок - 60 г
  • Медова гірчиця - 2 ч. л.
  • Французька гірчиця - 1 ч. л.
  • Мед - 1 ч. л.

Час приготування з готовою куркою - близько 20 хвилин.

Як приготувати салат

1. Підготуйте курку та овочі

Відварену або запечену курку охолодіть і наріжте невеликими шматочками. Листя салату промийте, обсушіть та порвіть руками. Помідори наріжте шматочками.

Я обрала саме жовті помідори, адже їхній ніжний, солодкуватий смак гармонійно доповнює інші інгредієнти салату. Проте ви можете використати червоні або рожеві помідори, залежно від власних уподобань.

2. Обкачайте сир з ананасом у горіхах

Фундук висипте на суху сковорідку та підсмажуйте на невеликому вогні приблизно 3-5 хвилин, періодично помішуючи. Коли горіхи стануть ароматними, зніміть їх із вогню, охолодіть та дрібно посічіть ножем.

З консервованого ананаса злийте сироп, а м'якоть промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Дуже дрібно наріжте ананас та вмішайте його в холодний вершковий сир. Обирайте густий сир, який добре тримає форму.

Чайною ложкою відділяйте невеликі порції сирної маси та обережно обкачуйте їх у подрібненому фундуку, щоб горіхова крихта вкрила кожен шматочок з усіх боків.

3. Змішайте заправку

До грецького йогурту додайте медову та французьку гірчицю, а також чайну ложку меду. Ретельно перемішайте до однорідності.

Я вирішила поєднати два види гірчиці, щоб заправка мала не лише солодкуватий смак, а і легку пікантність. Мед додавайте поступово, орієнтуючись на власні вподобання.

4. Зберіть салат

Розкладіть листя на дві тарілки, додайте шматочки курки, помідори та сир з ананасом у горіховій крихті.

Я поливала заправкою вже готовий салат, щоб усі інгредієнти залишалися добре помітними, а горіхова крихта не розмокала завчасно.

Якщо готуєте страву заздалегідь, додавайте соус безпосередньо перед подачею.

Салат із куркою, жовтими помідорами та сиром з ананасом (фото: Юлія Люшньова)

Алергени: молочні продукти (лактоза), горіхи, мед та гірчиця.

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