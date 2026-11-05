Куриный салат с помидорами и сыром в ананасово-ореховой крошке: простой рецепт (фото)
Иногда даже из привычных продуктов можно приготовить салат, который впечатлит необычным сочетанием вкусов. В этом рецепте нежные, сладковатые и свежие нотки дополняют друг друга, а само блюдо получается ярким и аппетитным.
Собственным рецептом салата делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции
Для салата:
- Готовая курятина без костей - 200 г
- Желтые помидоры - 2 средние
- Листья салата - 70 г
- Густой сливочный сыр без добавок - 120 г
- Консервированный ананас - 50 г мякоти без сиропа.
- Фундук - 20 г.
Для заправки:
- Греческий йогурт без добавок - 60 г
- Медовая горчица - 2 ч. л.
- Французская горчица - 1 ч. л.
- Мед - 1 ч. л.
Время приготовления с готовой курицей - около 20 минут.
Как приготовить салат
1. Подготовьте курицу и овощи
Отварную или запеченную курицу охладите и нарежьте небольшими кусочками. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Помидоры нарежьте кусочками.
Я выбрала именно желтые помидоры, ведь их нежный сладковатый вкус гармонично дополняет другие ингредиенты салата. Однако в зависимости от ваших предпочтений можно использовать красные или розовые помидоры.
2. Обкачать сыр с ананасом в орехах
Фундук насыпьте на сухую сковороду и поджаривайте на небольшом огне примерно 3-5 минут, периодически помешивая. Когда орехи станут ароматными, снимите их с огня, охладите и мелко порубите ножом.
С консервированного ананаса слейте сироп, а мякоть промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Очень мелко нарежьте ананас и вмешайте в холодный сливочный сыр. Выбирайте густой творог, хорошо держащий форму.
Чайной ложкой отделяйте небольшие порции творожной массы и осторожно обваливайте их в измельченном фундуке, чтобы ореховая крошка укрыла каждый кусочек со всех сторон.
3. Смешайте заправку
К греческому йогурту добавьте медовую и французскую горчицу, а также чайную ложку меда. Тщательно перемешайте до однородности.
Я решила объединить два вида горчицы, чтобы заправка имела не только сладковатый вкус, но и легкую пикантность. Мед добавляйте постепенно, ориентируясь на собственный вкус.
4. Соберите салат
Разложите листья на две тарелки, добавьте кусочки курицы, помидоры и сыр с ананасом в ореховой крошке.
Я поливала заправкой уже готовый салат, чтобы все ингредиенты оставались хорошо заметными, а ореховая крошка не размокала раньше времени.
Если готовите заранее блюдо, добавляйте соус непосредственно перед подачей.
Аллергены: молочные продукты (лактоза), орехи, мед и горчица.
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