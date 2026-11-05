Куриный салат с помидорами и сыром в ананасово-ореховой крошке: простой рецепт (фото)

Ингредиенты на 2 порции

Для салата:

Готовая курятина без костей - 200 г

Желтые помидоры - 2 средние

Листья салата - 70 г

Густой сливочный сыр без добавок - 120 г

Консервированный ананас - 50 г мякоти без сиропа.

Фундук - 20 г.

Для заправки:

Греческий йогурт без добавок - 60 г

Медовая горчица - 2 ч. л.

Французская горчица - 1 ч. л.

Мед - 1 ч. л.

Время приготовления с готовой курицей - около 20 минут.

Как приготовить салат

1. Подготовьте курицу и овощи

Отварную или запеченную курицу охладите и нарежьте небольшими кусочками. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками. Помидоры нарежьте кусочками.

Я выбрала именно желтые помидоры, ведь их нежный сладковатый вкус гармонично дополняет другие ингредиенты салата. Однако в зависимости от ваших предпочтений можно использовать красные или розовые помидоры.

2. Обкачать сыр с ананасом в орехах

Фундук насыпьте на сухую сковороду и поджаривайте на небольшом огне примерно 3-5 минут, периодически помешивая. Когда орехи станут ароматными, снимите их с огня, охладите и мелко порубите ножом.

С консервированного ананаса слейте сироп, а мякоть промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Очень мелко нарежьте ананас и вмешайте в холодный сливочный сыр. Выбирайте густой творог, хорошо держащий форму.

Чайной ложкой отделяйте небольшие порции творожной массы и осторожно обваливайте их в измельченном фундуке, чтобы ореховая крошка укрыла каждый кусочек со всех сторон.

3. Смешайте заправку

К греческому йогурту добавьте медовую и французскую горчицу, а также чайную ложку меда. Тщательно перемешайте до однородности.

Я решила объединить два вида горчицы, чтобы заправка имела не только сладковатый вкус, но и легкую пикантность. Мед добавляйте постепенно, ориентируясь на собственный вкус.

4. Соберите салат

Разложите листья на две тарелки, добавьте кусочки курицы, помидоры и сыр с ананасом в ореховой крошке.

Я поливала заправкой уже готовый салат, чтобы все ингредиенты оставались хорошо заметными, а ореховая крошка не размокала раньше времени.

Если готовите заранее блюдо, добавляйте соус непосредственно перед подачей.

Салат с курицей, желтыми помидорами и сыром с ананасом (фото: Юлия Люшнява)

Аллергены: молочные продукты (лактоза), орехи, мед и горчица.